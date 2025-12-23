伊藤かずえ、日産『シーマ』“レストア後”2回目の車検 ピカピカの愛車に反響「いつ観ても綺麗なCIMAですね」「なんでこんなに綺麗なんだ」
俳優として活躍する伊藤かずえ（59）が、23日までに自身のYouTubeチャンネル『やっちゃえ伊藤かずえ』を更新し。“愛車”シーマのメンテナンスの様子を公開した。
【写真】30年以上前の車とは思えないほどピカピカ！伊藤かずえの『シーマ』内外装全部見せ
伊藤は、1990（平成2）年式の日産『シーマ』に30年以上乗り続けており、2021年にはフルレストアを敢行。『AUTOMOBILE COUNCIL』などのモーターショーでの展示や、自身のYouTubeチャンネルをはじめ、さまざまなメディアで取り上げられたことで“日本一有名なシーマ”と言われている。今年6月には、走行距離が27万3000キロを超えたことを報告していた。
この日は、車検前点検で日産のディーラーを訪れた伊藤は、ユージのラジオでもらった「カストロール」のいいオイルを入れると伝えた。ボンネットの点検では、バッテリーなどが良好であること伝えた。
続けて、ジャッキアップしタイヤを外すとハブに、伊藤は錆を発見。「サビてるけど、大丈夫？」と不安になるも、スタッフに説明されて一安心。続けて、排出されるオイルを見て、「半年たつと、真っ黒ですね」と素直な感想を伝えた
この投稿に、「いつ観ても綺麗なCIMAですね」「すごく綺麗に、いつまでも大切に乗って」「エンジンルームも足回りも本当に綺麗にされてますよね？なんでこんなに綺麗なんだ」「スゲーキラキラピカピカ〜」などの声が上がっている。
