¡Ö¤³¤ì¤ÏÀàÅð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¹ðÇò
12·î¤Ë²ò»¶¤¹¤ë½÷À4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î½½Ì£¡Ê¤È¡¼¤ß¡Ë¤¬23Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ëþ°÷ÅÅ¼ÖÆâ¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½½Ì£¤Ï¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÀè¤Ë¡¢½ü¶Ý¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡ÈÄà¤ê¾å¤²¡É¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤³¤ì¤ÏÀàÅð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÄÃ¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿¡×¤È±Ø°÷¤ÎÈ¿±þ¤âµ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤¢¤ë¤ó¤Àwww¡×¡Ö¤è¤Ã¡ªÄà¤ê¾å¼ê¡×¡Ö¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤¬Äà¤ì¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£