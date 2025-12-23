2026年2月中旬～ 販売予定

サントリー食品インターナショナルは、RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」とコラボレーションしたオリジナルパッケージデザインボトル全10種を2026年2月中旬より数量限定で発売する。

今回はサントリーの炭酸飲料「C．C．レモン」、「デカビタC」、「POPメロンソーダ」と果汁飲料「なっちゃん」とコラボした商品が販売される。各商品のラベルに作中に登場するモンスターと、アレンジされた「ドラクエ」のロゴがデザイン。各商品のカラーに合ったモンスターたちが採用されている。各2種ずつ、全10種の商品が数量限定での販売となる。

これに合わせて対象の商品を購入し、応募すると抽選で「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」があたるキャンペーンも開催。こちらの開催期間は2026年2月16日より3月31日頃までを予定している。

「デカビタC」

「POPメロンソーダ」

「C．C．レモン」

「なっちゃん りんご」

「なっちゃん オレンジ」

「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX