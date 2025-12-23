「ドラクエ」のコラボボトルがあらわれた！ サントリーと「ドラクエVII」のキャンペーン開催決定キングスライムやベビーパンサーがデザイン
サントリー食品インターナショナルは、RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」とコラボレーションしたオリジナルパッケージデザインボトル全10種を2026年2月中旬より数量限定で発売する。
今回はサントリーの炭酸飲料「C．C．レモン」、「デカビタC」、「POPメロンソーダ」と果汁飲料「なっちゃん」とコラボした商品が販売される。各商品のラベルに作中に登場するモンスターと、アレンジされた「ドラクエ」のロゴがデザイン。各商品のカラーに合ったモンスターたちが採用されている。各2種ずつ、全10種の商品が数量限定での販売となる。
これに合わせて対象の商品を購入し、応募すると抽選で「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」があたるキャンペーンも開催。こちらの開催期間は2026年2月16日より3月31日頃までを予定している。
「デカビタC」
「POPメロンソーダ」
「C．C．レモン」
「なっちゃん りんご」
「なっちゃん オレンジ」
「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」
／- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) December 23, 2025
サントリー×『ドラゴンクエストVII Reimagined』
コラボ決定???
＼
Ｃ．Ｃ．レモン、デカビタＣなどの人気ドリンクが
「モンスターボトル」仕様で登場です??
2026年2月中旬より全国で発売予定！
ぜひ店頭で見つけてくださいね????https://t.co/ZlwyErtcts pic.twitter.com/KelXfEOt2e
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX