¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢É¨¾å¥ï¥ó¥Ô¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþµÓÈäÏª ¹ÈÍÕËþµÊ¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÅß¤ÎºÇ¶¯¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¤Ë¥¥å¥ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û¸µAKB48¤Î¼ÄºêºÌÆà¤¬12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É¨¾å¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐ¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯
¼Äºê¤Ï¡¢²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë²°³°¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦ÍÚÆîÊË»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤ÎÉ¨¾å¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ±¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅß¤ÎºÇ¶¯¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¤Ë¥¥å¥ó¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¼ÄºêºÌÆà¡¢ÈþµÓ¥é¥¤¥óµ±¤¯É¨¾å¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª
¢¡¼ÄºêºÌÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
