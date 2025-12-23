¼ÄºêºÌÆà¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û¸µAKB48¤Î¼ÄºêºÌÆà¤¬12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É¨¾å¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐ¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯

¢¡¼ÄºêºÌÆà¡¢ÈþµÓ¥é¥¤¥óµ±¤¯É¨¾å¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª


¼Äºê¤Ï¡¢²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤¬°ìÌÌ¤Ë¹­¤¬¤ë²°³°¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦ÍÚÆîÊË»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤ÎÉ¨¾å¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ±¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¢¡¼ÄºêºÌÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅß¤ÎºÇ¶¯¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¤Ë¥­¥å¥ó¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¡ÚNot Sponsored µ­»ö¡Û