²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¡¢Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Á´ÊüÁ÷½ªÎ»¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë»ëÄ°¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤òµÏ¿
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
NHK¤Ï23Æü¡¢º£·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¤ª¤è¤Ó»ëÄ°Î¨¤Î³ÎÄêÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇÂ¿¤Î»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿»Æ©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨ºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè36²ó¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ÈÈæ³Ó¡Ë
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿»ëÄ°¤Î¿¤Ó¡£Âè1²ó¤«¤éÂè36²ó¡Ê9·î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°UB¡Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ë¿ô¤Ï38.6ËüUB¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯4·î¤Ë½¸·×¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÎòÂå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿¹ç»»ÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿»ëÄ°¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë´ü´ÖÊ¿¶Ñ¤ÎÁí¹ç»ëÄ°Î¨¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤È¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Ç14.7¡ó¡¢¸Ä¿Í¤Ç8.4¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤âÀ¤ÂÓ13.3¡ó¡¢¸Ä¿Í7.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤ò1Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¡Ö»ëÄ°¿Í¿ô¡×¤Î¿ä·×ÃÍ¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÈBSÊüÁ÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¹ñ¤Ç¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ¤ÏÌó1,491.5Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï½é²óÊüÁ÷¤Î1·î5Æü¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂç»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï2,125.4Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¤Î¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø»þÂå·à¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢Ë¤«¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÕ½Å¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²«É½»æ¤äÉâÀ¤³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¯³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¸½Âå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ÖÄÕ½Å¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑÁ«¤òÉÁ¤¤¤¿·àÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î»ëÄ°¡Ê´ØÅìÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ9.5¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡ÊÆ±5.7¡ó¡Ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡ÊÎòÂåºÇÂ¿UB¡Ë¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¡×¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´°Á´¤ËÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÚNHK¥×¥é¥¹¡ÛÂè£±²ó¡ÁÂè36²ó(£¹·î21ÆüÊüÁ÷)¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°UB¿ô¤Ï38.6ËüUB¤Ç¡¢ÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¡£¢¨¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£¹·î¤Þ¤Ç¤ÎµìNHK¥×¥é¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£10·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ NHK ONE ¤È¤Ï½¸·×¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢NHK ONE¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè37²ó¡ÁºÇ½ª²ó¤ÎUB¿ô¤Ï´Þ¤Þ¤º¡£¢¨ÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢2020Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢NHK ¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤ËÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°£Õ£Â¿ô¤ÇÈæ³Ó¡£¢¨·×Â¬Ã±°Ì¤Ï UB¡§¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡£»ëÄ°¤·¤¿Ã¼Ëö¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ô¡£Æ±¤¸Ã¼Ëö¡¦Æ±¤¸¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÊ£¿ô²óË¬Ìä¤·¤Æ¤â£±¡£¢¨Æ±»þ¤Þ¤¿¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¡¦ÊüÁ÷ÅöÆü¡Á¸«Æ¨¤·7Æü´Ö¤Î¿ôÃÍ¡£