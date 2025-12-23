¡Ú´òÌî²¹Àô¡Û¡Ö¸»Àô¤Î¿å°Ì¤Ï²óÉü·¹¸þ¡×1Ç¯Á°¤è¤ê2¥áー¥È¥ë¾å¾º¡¡¤¯¤ß¾å¤²ÎÌ¤Î¥ëー¥ë¤òºöÄê¤Ø¡¡º´²ì
¸»Àô¤Î¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´²ì¸©¤Î´òÌî²¹Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£´òÌî»Ô¤Ï23Æü¡¢Î×»þ²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö¿å°Ì¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì¸©´òÌî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´òÌî²¹Àô¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ä¸»Àô¤òÎ®¤¹´É¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸»Àô¤Î¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤Ê¤É¤ÏÂçÍá¾ì¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀá¿å¤Ê¤é¤Ì¡¢¡ÈÀáÅò¡Ê¤»¤Ã¤È¤¦¡Ë¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÃÏ¾å¤«¤é28m¢ª26m
»Ô¤Ï¸»Àô¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤â¸»Àô¤Î¤¯¤ß¾å¤²ÎÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤òÄê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¼¾å»ÔÄ¹¤Ï´òÌî²¹Àô¤Î¸»Àô¤ò¤¯¤ß¾å¤²¡¢»ÔÆâ¤Î³ÆÎ¹´Û¤ËÇÛ¤ë»ö¶È¡á¡ÖÇÛÅò¡Ê¤Ï¤¤¤È¤¦¡Ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤«¤é12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÇÛÅò»ö¶È¤ò»Ô¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÇÛÅò¡×¤ò¸ø¶¦»ö¶È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤áÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£