¥Ý¥ó¥É¥É¥ë°ì»þ£±¡¥£³£µ£°£¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¾º¡¢£±£°·î£²Æü°ÊÍè¤ÎÂçÂæ²óÉü¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë°ì»þ£±¡¥£³£µ£°£¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¾º¡¢£±£°·î£²Æü°ÊÍè¤ÎÂçÂæ²óÉü¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.3509¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡££±£°·î£²Æü°ÊÍè¤Î1.35¤ÎÂçÂæ²óÉü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1782¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6679¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155.95-00¥ì¥Ù¥ë¤È°ÂÃÍ¡Ê155.91¡ËÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¡£
USD/JPY¡¡155.98¡¡EUR/USD¡¡1.1780¡¡GBP/USD¡¡1.3507¡¡AUD/USD¡¡0.6678
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.3509¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡££±£°·î£²Æü°ÊÍè¤Î1.35¤ÎÂçÂæ²óÉü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1782¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6679¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155.95-00¥ì¥Ù¥ë¤È°ÂÃÍ¡Ê155.91¡ËÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¡£
USD/JPY¡¡155.98¡¡EUR/USD¡¡1.1780¡¡GBP/USD¡¡1.3507¡¡AUD/USD¡¡0.6678