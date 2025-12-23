ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¶¡¥£¸£·¡ó¤Ë¾å¾º¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬ÂæÆ¬
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡6.87¡¡3.76¡¡6.20¡¡3.98
1MO¡¡8.29¡¡4.83¡¡7.19¡¡5.25
3MO¡¡9.04¡¡5.42¡¡7.74¡¡6.08
6MO¡¡9.26¡¡5.72¡¡8.08¡¡6.62
9MO¡¡9.37¡¡5.96¡¡8.34¡¡7.00
1YR¡¡9.45¡¡6.16¡¡8.51¡¡7.26
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.13¡¡4.75¡¡4.72
1MO¡¡7.53¡¡7.08¡¡5.97
3MO¡¡8.23¡¡8.27¡¡6.61
6MO¡¡8.71¡¡8.77¡¡6.87
9MO¡¡9.01¡¡9.07¡¡7.08
1YR¡¡9.21¡¡9.32¡¡7.25
Åìµþ»þ´Ö16:32¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¶¡¥£¸£·¡ó¤ÈÁ°Æü¤Î£µ¡óÂæ¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬¡¢²ðÆþ¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤â¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£µÆü¤Ë¤Ï¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬·ÐÃÄÏ¢¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀè¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤è¤¦¡£
