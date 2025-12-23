23日、年内最後の記者会見に臨んだ静岡･鈴木知事。就任から2年目となった「ことしの漢字」を発表しました。



（鈴木知事）

「漢字はですね…ことしからいよいよ県政が本格的に始動したということで始動の『始』始まりですね」



鈴木知事の「ことしの漢字」は始動の「始」。就任から2年目、本格的に県政運営に取り組み、手応えを感じていると話しました。



川勝県政から続くリニア問題については…。





（鈴木知事）「懸案のリニア中央新幹線につきましては、もうすでにご報告の通りですね、3分野のうち水資源にかかる対話は終了いたしまして、残る生物多様性とですね、残土につきましてもですね、対応を鋭意継続中でございまして、大きな峠を越えたという風に考えております」このほかに「スタートアップの誘致」や、医師の確保に向けた政策などに「本格的に取り組んだ」と強調しましたが、課題にあげたのはやはり「財政難」です。静岡県は10月の時点で、来年度の当初予算の編成に向けて、640億円に上る財源が不足していると発表していて、12月の時点でも、526億円が足りない状況だと強調しました。（鈴木知事）「ご案内の通り、県の財政は非常に深刻な状況にございまして。今後（県職員の）定員適正化計画の策定して、人件費の削減にも取り組んでいきたいという風に思っていまして、早期に資金手当債に頼らなくてもしっかり予算編成ができるような、財政構造を目指してまいりたいという風に思っております」