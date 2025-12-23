漫才頂上決戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝が２１日、テレビ朝日系で中継された。放送中に本戦と並んで注目を集めたのが、Ｍ-１限定で流れたどん兵衛ＣＭだった。

お笑いコンビ「空気階段」が出演しており、１本目の「どんもぐら」バージョンでは、黄色いセーターを着たロングヘアの美女が、部屋の中でおでんを食べている場面から始まり、顔がドアップに。とんでもないアップにも負けない美女に目を奪われるのだが、これが、お笑い界きっての女装美女で知られる水川かたまりだった。

本戦中ではあったが、ＳＮＳ上で「かたまり優勝」「このＣＭのせいで何組か記憶から消えとる」「吉高由里子さんか思ったら、かたまりさんだった」「美人すぎて軽く嫉妬」「美人過ぎて怖い」「こんなん恋に落ちるしかないん」「かたまりがかわいすぎてびっくりした普通に女優かおもたもん」などと盛り上がる反響となった。

一夜明け、どん兵衛のＣＭに出演する“本家”吉高由里子が「こらこら」と自身のＸで爆笑の泣き笑いマーク３つを添えてツッコミ。どんぎつね役で吉高とＣＭで共演する板垣李光人の公式ツイッターも「兄弟いたっけ…？」と反応し、ますます反響が広がっている。