ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は次回２４日の放送で、ダイアン津田篤宏をターゲットにしたドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾こと、「名探偵津田 第４話 電気じかけの罠と１００年の祈り」完結編が放送される。

前編では「水ダウ」企画中に毒殺された被害者・劇団ひとりの実家に向かった名探偵が、タイムマシーンで現代と１００年前を往来して捜査するも、謎は深まるばかり。

ネットで考察が盛り上がる中で、重要参考人の芸人がＹｏｕＴｕｂｅにアップした不可解な動画に注目が集まっている。

最初の事件現場で、なぜか劇団ひとりの体を触って死亡確認した小籔千豊。

１０月３日にＹｏｕＴｕｂｅに「【タイムマシン】もしも小籔が未来や過去に行けるなら何するか？」のタイトルで動画配信し、「未来に行って有馬記念、ロト６でお金を稼ぐ」「Ｃ．Ｃ．ガールズの着替えをのぞく」と語っており、「関係ないと思えないが…本当に名探偵津田と関係があるのか…？」「これは１の小籔か、２の小籔か」「これ、もしも１の小籔さんだったら、まじで製作陣スゴすぎるぞ…」とのコメントが投稿されている。

さらに事件発生（１１月２６日ＯＡ）後の１２月８日になって、「【※この動画は消されるかもしれません】小籔が伝えたい未来人への緊急メッセージ」との動画もアップ。

未来人が過去に来ることに「あれほんま腹立つ」と怒り、「なんでお前来てん？」「ななんでお前みたいな調子乗りが人類の歴史変えてええと思てん？」「あほやったら勝手に来るな」と抗議している。

「名探偵津田さん！この動画みてます？」「津田のこと言ってるようにしか聞こえないな…」とのコメントが集まっている。

前編を終えて、１００年前に「山田家」が劇団ひとりの実家「江田島家」に乗っ取られた可能性が浮上。劇団ひとりの弟・玖馬が亡くなっていたアトリエから絵の具がなくなっていた謎から「ビリジアン」がダイイングメッセージとの見方も。

「ビリジアン」は小籔がかつて組んでいたコンビ名「ビリジアン」と一致し、元相方は放送作家・やまだともカズ（山田知一氏）。１００年前に乗っ取られた「山田家」の末裔による復讐に、元相方小籔も関与しているとの説が浮上している。