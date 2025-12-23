¸µÊÝ°é»Î¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¡¡±à»ù¤Ø¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢°ìÉôÌµºá
¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÊÝ°é½ê¤Ç8¿Í¤Î±à»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÊÝ°é»Î¤ÎÌµ¿¦»³¾ë¹ÂÀÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢Ä¨Ìò13Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò15Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤·¡¢Ìµºá¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄÀé¹á»ÒºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¶ÐÌ³Ãæ¡¢±à»ù¤¬ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÄ¤¯¡¢Äñ¹³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¾ï½¬À¤â¸²Ãø¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢1¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÈ½Á³¤È¤»¤º¡¢ºá¤ÎÀ®Î©¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£