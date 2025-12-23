広島市出身の歌手、西城秀樹さん（１９５５〜２０１８年）は生誕から７０年。

これを記念し、故郷で初めて開かれたフィルムコンサート（フィルコン）は熱狂のうちに幕を閉じ、新たな映像の発掘・公開や写真集の復刊が続く。ファンクラブ会員も増加中で、昭和のスーパースター「秀樹」の界隈（かいわい）は今も熱い。（西堂路綾子）

用意はいいか！！！

１０月１１、１２日、同市のマエダハウジング安佐南区民文化センター。大画面から秀樹が「用意はいいか」と呼びかけると、観客は「イエーイ」と応える。

〽君が望むなら（ヒデキィ！） 生命（いのち）をあげてもいい（ヒデキィッ！！）

ペンライトが揺れ、秀樹が日本での先駆けとなった「コール＆レスポンス」で盛り上がり、マイクスタンドを蹴り上げ自在に操る姿に酔う。映像の迫力と大音響、観客の熱気が混然一体となった。

上映されたコンサート映像は２本。このうち、２００１年の映像は秀樹４５歳、円熟の歌声で往年のヒット曲を繰り出す。もう１本は新発見の１９７８年の大阪球場ライブノーカット版で、洋楽も軽々と歌いこなす。妻の誘いで初めてフィルコンに来た山口県の公務員男性（５９）は「なじみの曲ばかりで楽しめた。ライブ感がすごい」と感嘆した。

「なぜ今？」の問いに

会場でファンに「なぜ今、秀樹なのか」を尋ねると、彼の生き方や歌の世界にそれぞれの人生を重ねているようだ。

静岡県の介護施設調理員の女性（６６）は、結婚や子育てで一度は秀樹から遠ざかった。耳の病に苦しんでいた２０１６年、２度の脳梗塞（こうそく）と闘う秀樹が、同県内で出演したコンサートに行った。「全く聞こえず人に会うのも嫌で、死ぬ方がましと思った時期もあった。でも秀樹さんは立ち上がって歌おうとしていた。今を懸命に生きなければ」と誓った。

秋田県から来た会社員女性（２３）は就活で苦戦中の昨年、動画サイトで歌唱力や目の輝きに引き込まれた。「『勇気があれば』は何度聴いたか。前向きになれたと思った頃、内定が出始めた。これほど心を動かされた歌手は初めて」と話す。

熱狂の裏には、事務所の努力がある。残る映像の中で秀樹が歌う洋楽の権利、許諾を１曲ずつ確認。１９８４年出版の写真集も今秋復刊させた。ファンクラブ会員は生前の２・５倍以上へと増え続ける。

事務所の担当者は「実力と格好良さ、上品さを兼ね備え、ファンに惜しみなく愛情を注いだ人。誰もやったことのない挑戦を支えようとスタッフも動く。あんな才能、魅力的な人は二度と出ない」と語る。デビュー５５周年を記念する２０２６年からの１年間も、新作の公開やイベントが予定されている。

フィルコン期間にぎわう聖地

フィルコンの期間中、広島市内にある秀樹ゆかりの場所は〈聖地巡り〉のファンでにぎわった。このうち、秀樹が通ったお好み焼き店を後日訪ねると、ファンらに向けて「焼きっぱなしの２日間」だったらしい。

店主の女性（８９）は秀樹との交流を振り返った。「広島に帰ってくると、ばあ、と店をのぞいてくれた。指定席の壁際に腰を下ろして『ほっとするな〜』と。うどん入りが好きやったね」

店主の「秀樹の一曲」を尋ねた。「『ブルースカイ ブルー』かな。昔歌ってる時はそうでもなかったけど、今聴くといいね。ちょっと早すぎたね」