NHKは23日、今年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見られ方についてのデータを発表し、オンラインで番組を視聴できる「NHKプラス」で配信した歴代大河ドラマの中で最多視聴数を記録したことなどを明かした。

第1回〜第36回(9月21日放送)の平均視聴ユニークブラウザ（UB）数は38・6万UB。UBとは視聴した端末・ブラウザベースの数で、同じ端末・同じブラウザで複数回訪問しても数値は1で数えるもの。同時または見逃し配信での視聴数と放送当日〜見逃し7日間の数値で算出する。「べらぼう」については「NHKプラス」が今年10月から「NHK ONE」へリニューアルされて集計データに変更が出たため、第37回以降のUB数は含んでいないという。その中で「NHKプラス」で配信された2020年4月以降の各作ごとの全話平均視聴UB数で比較し、トップとなった。

また、ビデオリサーチ調べの視聴人数平均（リアルタイム＋タイムシフト）は総合テレビ、BS合わせて1491・5万人。これは全国32地区で番組を1分以上視聴した人数の推計値の各回視聴人数を平均した値となる。

総合個人視聴率は関東で8・4％、関西で7・6％。総合世帯視聴率は関東で14・7％、関西で13・3％だった。

横浜流星主演「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は12月14日に最終回を迎えた。制作統括の藤並英樹チーフ・プロデューサーは「1年間、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」をご覧いただき誠にありがとうございます。放送100年の節目に日本のポップカルチャーの礎を築き『江戸のメディア王』と呼ばれた蔦屋重三郎の人生と向き合った日々は作り手としては刺激的でした。また大河ドラマで初めて18世紀後半の江戸時代を舞台にして、『時代劇』の面白さ豊かさをお届けできたらと思いながら作ってきましたが、いかがでしたでしょうか。視聴者みなさんの応援に支えられ、またキャラクターひとりひとりへの愛情に支えられ、『べらぼう』という壮大な物語を紡ぐことができました。ありがとうございます。蔦重が生み出した黄表紙や浮世絵のように、『べらぼう』も長く皆さんの心に残る番組になれましたらうれしい限りです。ありがた山の寒がらすでした！」とコメントした。