É×¤¬µÞÀÂ¢ª³èÆ°ºÆ³«¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¡¢ºÇ¤â²á¹ó¡×2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê»×¤¤¤ò·ãÇò
10·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Åç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¡£»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¿åÁå¤ò¸«¾å¤²¤ë»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¿åÂ²´Û¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï¡¡¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®Åç¤Ï23Ç¯2·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë2ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È·ëº§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬º£Ç¯2·î¤ËµÞ»à¡£10·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£