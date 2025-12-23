名古屋市中区に店を構える「めん処 吉野屋」は、”並盛り”でも一般的なうどんの2～3倍にあたる500グラムという特大サイズが名物の人気店です。さらに2キロ級の“中盛り”まで用意され、フードファイターも通うほどの大盛り文化が根付いています。

■“並盛り”でも麺の量は一般的なうどんの2～3倍



「めん処 吉野屋」は、お昼時には満席が当たり前の超人気店です。

客：

「麺が細くて、ツルツルしていて食べやすい」



別の客：

「並の味噌煮込み。食べても食べても減っていない」

細めでツルっと喉越しが良い自家製麺は一人前500グラム。一般的なうどんの約2～3倍のボリュームですが、吉野屋では「並盛り」です。

牛肉の旨味が出汁に溶け込んだ「肉うどん（並盛り）」（890円）や、鶏肉がゴロッと入った「親子南蛮うどん」（890円）など、10種類以上のボリューム満点のうどんを手頃な価格で楽しめます。

■メニュー名は“1.2盛り”でも麺の量は1キロ



さらに上のサイズとなる“1.2盛り”は、並盛りの倍にあたる1キロです。



客：

「カレーうどんの1.2盛り。並の時点で多いと思った…失敗したかもしれない」



別の客：

「“1.2盛り”を食べるぞって来たけど、1キロって見てやめた」

鍋が麺だけでいっぱいになってしまうため、具材は別鍋で調理し、最後に合わせるという調理法。1.2盛りは、お腹を空かせた男性を中心に注文が多いそうです。



客：

「元々食べるので、1.2がちょうど良い」



別の客：

「うどんが好きなので、毎回1.2くらいは食べます」

■フードファイター専用サイズ!?…“中盛り”の世界



大食漢の男性も満足させる吉野屋の1.2盛りうどんですが、さらにその上を行くサイズが、“中盛り（麺2キロ）”と“大盛り（麺3.2キロ）”です。

店主：

「（頼む人は）一般の方ではいないですね。今はもうフードファイター専用の大盛りになってきています」



取材中には、「ころうどん（中盛り）」（1200円）の注文が入りました。驚いたことに、注文したのは女性でした。



中盛りを注文した女性：

「いつも普通に“中”を頼みます。50～100回ぐらいは来ているかもしれない」



“中盛り”は、2キロの麺に900ccのめんつゆを合わせた超デカ盛り。華奢な体で豪快にすすっていきます。

女性：

「いつもは中盛りを頼むけど、先週は並を4つ食べました。色々食べたくなってしまって」



前の週には、種類の違う並盛りを4杯、計2キロを完食したというこの女性。実は名古屋を中心に活動するユーチューバーで、さらに大きい“大盛り”を食べる動画も配信しているといいます。

3.2キロの“大盛り”も食べたことがある彼女にとって、“中盛り”はすでに日常のサイズのようです。



女性：

「いまお腹は6分目ぐらい」



中盛り以上は、まさにフードファイターのためのメニューのようです。

■なぜここまで大盛りに



なぜ、デカ盛りサイズのうどんの提供を続けているのでしょうか。



店主：

「並500って言っていますけど、600入っちゃう時もある。でもお客さんは食べて期待に応えてくれる。出したら出しただけ食べてくれるので」



量を増やしても喜んで食べてくれる客がいる。その積み重ねが、デカ盛りうどん文化を生み出してきたようです。



2025年12月8日放送