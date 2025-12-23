»Å»öÇ¼¤á¤òÁ°¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤¬¥Þ¥é¥½¥ó½àÈ÷¼¼¤Ê¤ÉÄ£Æâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¿¦°÷¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦
º£·î¡Ê12·î¡Ë26Æü¤Î»Å»öÇ¼¤á¤òÁ°¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤¬Ä£Æâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¿¦°÷¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Å»öÇ¼¤á¤òÁ°¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤¬¥Þ¥é¥½¥ó½àÈ÷¼¼¤Ê¤ÉÄ£Æâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¿¦°÷¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦
¹áÀî¸©Ä£¤òÃæ¿´¤ËÌó90¤«½ê¤ÇÇ¯Ëö¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤·¤¿ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ç¤¹¡£
¸òÎ®¿ä¿Ê²Ý¤Î¥Þ¥é¥½¥ó½àÈ÷¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î15Æü¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Î½àÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤Ë¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö»î¹Ôºø¸í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡Ê¹áÀî¸©¸òÎ®¿ä¿Ê²Ý¥Þ¥é¥½¥ó½àÈ÷¼¼¡¡ÃÓÆâÃÒ»Ò¼¼Ä¹¡Ë
¡Ö±èÆ»¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Îー¥Þ¥¤¥«ー¥Çー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤À¤Ê¤È¡×
¹áÀî¸©Ä£¤Ïº£·î26Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¡¢Íè·î5Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¤¹¡£