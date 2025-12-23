國村隼が主演を務め、INIの尾崎匠海が共演するスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』が、12月24日22時よりフジテレビ系で放送される。最愛の妻を失った男と、ピアニストの夢を諦めた青年が、ピアノとウイスキーをきっかけに互いの人生を奏で直していく物語。

参考：國村隼、主演ドラマでピアノ演奏に初挑戦 監督は『波うららかに、めおと日和』の平野眞

演出を担うのは、2025年の話題作『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）などを手がけた平野眞監督。新人のプロデューサーと脚本家との協働、ベテラン俳優たちとの現場、ピアノシーンに込めた思いまで、クリスマスイブに届ける特別なドラマについて、たっぷりと語ってもらった。

■新人脚本家・石田真裕子の才能と「当て書き」の強さ――企画を最初に聞いたとき、どんな印象を受けましたか？

平野眞（以下、平野）：クリスマスなのに、おじさんがいっぱい出ていいのかな、と思いました（笑）。プロデューサーの鈴木（康平）も「クリスマス感は出したい」と言ってたので、「まぁそうだな」と思いつつ、「でも、おじさんだしなぁ」と（笑）。実際、プロットを見てもまったくクリスマス感がなかったので、じゃあ頑張って作っていこう、というところですね。第一印象はそんな感じで、「若い人を入れた方がいいよ」とずっと言っていました。しかもプロデューサーと脚本家がどちらも若い新人なので、「どうしてこれを企画したんだろう」と思ったりもしましたね（笑）。

――クリスマスイブに放送する作品として、挑戦的ではありますよね。

平野：クリスマスだし、ツリーの前で「君が好きだ。お前のことが忘れられない！」みたいなことをやりたいじゃないですか。でも、そんなことはまったくなかったですね（笑）。内容的な話をすると、やっぱり年齢の高い役者さんは奥行きがあるので、ほんのちょっとの指示で変わるし、お芝居をお願いするのが面白いんですよ。國村（隼）さんとご一緒するのは初めてだったんですが、僕はやる前に何でも言っちゃう人なので、「すみません、気を悪くしないで」とお願いしつつ、ズケズケと思っていることを言いました。

――実際、國村さんの反応はいかがでしたか？

平野：「うん、わかった。やってみる」と必ず返してくれるんです。「今の感じどうですか？」「僕はこっちのほうがいいと思いますよ」と、2人でしょっちゅう話し合いながらできたので、すごく有意義な時間でしたね。さらには片平なぎささんも、大ベテランの俳優さん。そういう俳優たちと相対するのは、やっぱり面白いですよね。

――脚本は、第36回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した新人の石田真裕子さんが担当されています。印象はいかがでしたか？

平野：思い描いていることがしっかりしているので、逆に「ト書きを書きすぎると演出家の入る範疇がなくなるから、もう少しざっくりと書いてもいいよ」と最初に話をしました。キャスティングが決まってからは、その人を想像して書いてほしいとお願いして。やっぱり当て書きって強いじゃないですか。彼女のいいセリフは残したいなと思っていたので、「ちゃんと彼のことを想像して書いてごらん」と伝えました。

――脚本を作り始めて、途中でキャスティングが決まったと。

平野：今回はそうでしたね。でも、本を作りながら「これは誰だろう」「こっちは誰だろう」と、プロデューサーと僕と脚本家の3人で、いつもリモートでやり取りしていました。石田さんはお子さんがいるので、ちょうどいい時間に集まって何度も打ち合わせをして。物語に対する思いもそれぞれ少しずつ違うので、そこを話し合うのがすごく面白かったですね。自分としては、台本ができた時点でもう“勝ち”なので、あとはそれを表現するだけ。とはいえ、今回は台本をみんなで作ったので、やっぱり思い入れは強いです。

――石田さんの“ここが脚本家として優れている”と感じたところはどこでしょうか。

平野：お願いしたことを具現化するときに、すごく力を発揮されるんだなと思いました。思う存分自由にやるよりも、「これはお金がかかるから、ここまでしかできません。だからその中で考えて」と伝えたときに、ものすごい力を発揮する。それはすごいなと思いましたね。お願いした倍くらいのものが返って来るので、「ああ、いいセリフになったな」と思うこともたくさんありました。やっぱり賞を受賞しているだけあるんですよ。ヤンシナを取るって、本当にすごいことですから。

――ベテランの脚本家とご一緒するのとは、また違った面白さもありましたか？

平野：僕は、台本のセリフをあまり変えたくないと思っているんです。言い方は変ですけど、たとえ自分が「なんでこうなんだろう」と理解できないとしても、これをやらせようとしている脚本家の意図は汲みたい。なので僕は、「このセリフに変えましょう」ということが一切ないんです。これって実は、最近の監督だとちょっと珍しいと思いますね。もちろん役者自身の言い回しに変わることもあるけれど、基本的にはもとのセリフのまま、一度は撮るようにしています。しかもその後、編集時やオンエア時に気づくことが多いんですよ、「ああ、こういうことだったんだ」って。だからこそ、脚本家のセリフは大事にしたいし、それはベテランの人も若い人もみんな一緒ですね。

■平野眞監督が感じた、國村隼とINI 尾崎匠海の化学反応――撮影を終えて、手応えやご感想はいかがですか？

平野：毎回、手応えはそんなにないんです。それでも今回は、「ここを大事にしたいな」と思うところで、“ちゃんとお芝居を撮れた”という実感はありますね。今回、國村さんが泣くシーンがあるんですが、「一回でやりたいので、動きまで決めさせてください」と提案させてもらいました。「集中して、最後のところでポロッと流すというのが僕のイメージです」と伝えたら、「わかった」と。実際、その言葉通りに一発でいけたし、お芝居もすごく良かったですね。國村さんも「今日はよく寝れそうだ」と言ってました（笑）。

――國村さんは手応えがあったわけですね（笑）。今回は、ピアノがキーポイントになる物語です。

平野：地上波のテレビドラマって、ゴロゴロと寝転がりながら観るものですよね。その中でピアノの音に引きつけられて、テレビにスッと入っていってもらえたらうれしいなと思います。配信作品はお金を払って観たりもするけれど、テレビはずっと流れているものだからこそ、引きつけるのが難しいんです。この取材の前にも音楽についての打ち合わせがあったので、ピアノ曲ばかりを「これでもか」と詰め込みました（笑）。24日の夜、ピアノの音が何かの引っかかりになってくれたらいいなと思いますね。

――劇中で流れる音楽にも注目ですね。

平野：今回は國村さんと片平さん、INIの尾崎くんが、ものすごくピアノを練習してくれたんです。僕はカメラを動かしながら演出するのが嫌いで、言ってしまえばレールやクレーンは大嫌いなんです（笑）。だけど今回は、苦渋の決断でピアノを弾いている手元から顔までを一連で撮ることにしました。僕の中では本当にありえないことなんですよ。気持ち悪くてしょうがない。でも、そういうこだわりを捨てて、「この人が本当に弾いているぞ」というテレビ的な見せ方をしました。3人がすごく頑張って練習してくれたので、これは撮らないと失礼だなと。きっと、本人たちにも満足してもらえたかなと思います（笑）。

――尾崎匠海さんの印象はいかがでしたか？

平野：尾崎くんのお芝居はいろいろと本人と話し合って、「こうしてほしい」と細かく伝えるようにしました。一度、「國村さんとお芝居すると、グーッと持っていかれる感覚があるでしょう？」と聞いたら、「それがあるんです」と。それは、あなたに「『こういうふうに芝居をしたほうがいいよ』と信号を送っているからなんだ」と伝えてから、彼は相手のことをすごく考えてお芝居をするようになりました。それが一番よかったなと思いますね。それに、カメラが来るとやっぱりカッコよく映るんですよ。さすがはアイドルで、大したもんだなと思います。

――具体的に、「この瞬間、役者として輝いたな」と感じたシーンはありますか？

平野：國村さんに対して、ワーッと文句を言うところがあるんです。自分の思いを伝えるにも、相手に響かせなきゃいけないし、自分の置かれている立場もよく考えなければいけない。そこを「一言一言、ちゃんと考えてきてね」と話をして、実際に演じてもらったら、それはもう見事でしたね。よく考えてきてくれたなって。23時くらいのシーンなので、ぜひ楽しみにしてほしいです。尾崎くんは当然ながら現場に脚本は持ち込まないし、セリフも全部入っている。彼はピアノもそうだけど、やると決めたことはちゃんとやらないとダメみたいです。柔軟性があるし、何事にも前向きなところが素晴らしかったと思います。

――本作を演出する上で大切にしたこと、印象的だったことも教えてください。

平野：今回は80シーンくらいあるので、40シーンくらいまではとにかく面白いことを入れていこうと思っていました。数字で考えるのも変な話だけど、笑えるところは笑わせたいと思うし、僕は真面目なセリフでおかしなことをするのが好きなので、それをいくつかやりましたね。演出としては、やっぱり國村さんが泣くシーンは印象的でした。大の大人が泣くってよっぽどのことだと思うので、最初からすごく集中していましたし、そのシーンが来るのがすごく楽しみでした。僕は、普段からカメラの横にいて生で役者さんの芝居を見ちゃう方なんですが、今回は國村隼さんのお芝居を初めて見られたので、その楽しみが大きかったです。やっぱり、おじさんの芝居はいいんですよ。

――初めはクリスマスっぽくないとのお話もありましたが、クリスマスイブにぴったりの作品になりましたでしょうか。

平野：うーん、どうだろう（笑）。でも、本当にお酒を飲みながらのんびり観てもらえればいいなと思います。人が殺されるわけでもないし、極端に言えば、おじさんがピアノが弾けるか弾けないかの話なので。セリフにもあるけれど、「何かを始めるのに、遅すぎることなんてない」。國村さんも70歳で初めてピアノを練習されたとおっしゃっていましたけど、それだって一つのチャレンジだし、観ている人に「じゃあ俺も何かやってみようかな」くらいに思ってもらえればいいなと思いますね。クリスマスとは少し違っても、「年明けから頑張ろう」と思えるようなドラマになってくれたらうれしいです。（文＝nakamura omame）