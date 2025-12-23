漫画『ちいかわ』の作者として知られるイラストレーター・ナガノがXで12月22日に投稿したイラストが話題となっている。このたび描かれたのは、いつもと異なる装いのちいかわ・ハチワレ・うさぎ、そして『1日外出録ハンチョウ』（講談社）の主人公・大槻太郎だ。

【画像】ちいかわが緑の作業着に…… 『1日外出録ハンチョウ』とのコラボFA公開

『1日外出録ハンチョウ』は福本伸行『賭博破戒録カイジ』（講談社）に登場する大槻にスポットライトが当てられた公式スピンオフ作品。「週刊ヤングマガジン」2026年4・5号（講談社／12月22日発売）に収録された第172話では、大槻は紆余曲折あり『ちいかわ』と出会うこととなる。

『1日外出録ハンチョウ』と『ちいかわ』の異色のコラボレーションに対しSNSでは大きな盛り上がりが見られ、ナガノの初代担当編集者などもXにてコラボ実現を祝福していた。

この第172話掲載日の深夜、ナガノはXにて記念イラストを投稿。「FAN ART DESU」という文言とともに、少し汚れたおなじみの作業服を着るちいかわ・うさぎ、そして「班長さん、ありがとー！！」と話すハチワレが描かれた。

ちなみに過去には『闇金ウシジマくん』（小学館）とナガノのキャラクター・自分ツッコミくまがコラボレーションを果たし、ぬいぐるみとしてグッズ化されている。

デフォルメの効いた自分ツッコミくまと、リアルな裏社会を描く『闇金ウシジマくん』というギャップの効いたコラボレーション。実現の背景には作者同士の交流があった。

遡ること7年前の2018年に「今ウシジマくんがマイブームです」とコメントしつつ、主人公・丑嶋馨風の自分ツッコミくまのイラストを投稿したナガノ。対する『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平もコラボの折にはアンサーイラストを投稿した。

丑嶋馨風自分ツッコミくまのぬいぐるみとともに、2人のイラストはそれぞれTシャツ、アクリルキーホルダー等のグッズ化もされている。

ナガノによる『1日外出録ハンチョウ』コラボ記念イラストに対して『1日外出録ハンチョウ』公式Xも投稿を引用するかたちで反応を示した。それぞれの制作陣が反応を見せた今回のコラボレーションを機に『闇金ウシジマくん』と同じく、作業服を着たちいかわたちのぬいぐるみが発売される未来に期待したい。

（文=加藤かづき）