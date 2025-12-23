明治大GK藤井陽登が大先輩・早川友基擁する鹿島内定!! インカレでは後半AT劇的同点ヘッドも記録
鹿島アントラーズは23日、明治大GK藤井陽登(4年)の来季加入内定を発表した。
藤井は矢板中央高時代に2年連続で全国高校サッカー選手権優秀選手に選出され、明治大に進学。昨年はGK上林豪(現C大阪)が負傷離脱していたシーズン前半戦でゴールを守り、今季は関東大学リーグで12試合に出場した。
開催中の全日本大学サッカー選手権(インカレ)はPK戦の末にベスト8で大会を終えたが、準々決勝の後半アディショナルタイムにはCKを頭で合わせて劇的な同点ゴールを奪っていた。
鹿島のGK早川友基は5学年上ではあるものの明治大の先輩にあたる。クラブは「高い身体能力を持ち、シュートストップ能力に優れたゴールキーパー。飛距離を出せる後方からのロングキックも持ち味」と紹介した。
藤井はクラブを通じて「2026年シーズンより鹿島アントラーズに加入することになりました、明治大学の藤井陽登です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートすることができ、大変うれしく思います。これまで支えてくれた家族、そしてお世話になった指導者の方々への感謝の気持ちを胸に、全力でプレーします。アントラーズの勝利に一日でも早く貢献できるよう日々努力してまいります。アントラーズに関わるすべての皆様、応援よろしくお願いします」とコメントした。
藤井は矢板中央高時代に2年連続で全国高校サッカー選手権優秀選手に選出され、明治大に進学。昨年はGK上林豪(現C大阪)が負傷離脱していたシーズン前半戦でゴールを守り、今季は関東大学リーグで12試合に出場した。
開催中の全日本大学サッカー選手権(インカレ)はPK戦の末にベスト8で大会を終えたが、準々決勝の後半アディショナルタイムにはCKを頭で合わせて劇的な同点ゴールを奪っていた。
鹿島のGK早川友基は5学年上ではあるものの明治大の先輩にあたる。クラブは「高い身体能力を持ち、シュートストップ能力に優れたゴールキーパー。飛距離を出せる後方からのロングキックも持ち味」と紹介した。
藤井はクラブを通じて「2026年シーズンより鹿島アントラーズに加入することになりました、明治大学の藤井陽登です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートすることができ、大変うれしく思います。これまで支えてくれた家族、そしてお世話になった指導者の方々への感謝の気持ちを胸に、全力でプレーします。アントラーズの勝利に一日でも早く貢献できるよう日々努力してまいります。アントラーズに関わるすべての皆様、応援よろしくお願いします」とコメントした。