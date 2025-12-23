町田の黒田剛監督が選手・コーチに暴言…Jリーグが「けん責」処分
Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)は23日、選手・コーチに対する不適切な発言があったとして、FC町田ゼルビアと同クラブの黒田剛監督にけん責処分を行ったと発表した。
Jリーグによると、黒田監督は就任初年度の2023年以降、町田に所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいた際に「造反者」との表現を用い、排除する意図を持った発言を行っていた。また練習中に選手およびチームスタッフの前で、特定のコーチに対する大声で怒鳴る行為や、懇親会の場でスタッフに対する暴言等の不適切な発言があったという。
Jリーグは黒田監督の行為について「指導者である監督として、自らの配下にある選手、コーチ又はスタッフに対して行った暴言ないし不適切な指導」と認定し、日本サッカー協会(JFA)の定める懲罰規定に違反すると判断した。
Jリーグは調査において「黒田監督は、本件違反行為の存在を基本的に認めておらず、真摯に反省しているとは言い難い状況にあった上、本件違反行為を含む調査対象となった言動に関し、多くのチーム関係者に真実を語ることを躊躇させるような発言を行った」と明らかにし、黒田監督の責任を認めた。
加えてJリーグはクラブの責任も指摘。「本件違反行為を含む調査対象となった黒田監督の言動に関し、弁護士で構成される特別調査委員会により調査を行った。しかしながら、同委員会による当初の関係者のヒアリングに本件クラブの顧問弁護士を同席させ、黒田監督とヒアリング対象となるチーム関係者が通報内容に関してやり取りすること等を規制しなかったことにより、本件クラブが黒田監督を守ろうとしているとの印象を関係者が持つに至っている。これらは調査対応の不備と言わざるを得ず、チーム関係者の多くに率直な供述を躊躇させる結果となり、真相解明に支障をきたした」、「本件違反行為は強化部のメンバーやコーチ等がいるところでなされており、本件クラブには、早期に問題行為を把握して是正する機会があったのに、本件クラブの経営陣及び強化部から黒田監督に対して注意する等のけん制機能が働かず、外部への通報が行われるまで問題行為が放置、継続された」などと明らかにした。
その一方、Jリーグ側は「本件違反行為に暴力等有形力の行使は含まれておらず、規律違反としての悪質性の程度が極めて高いものとはいえない」とも判断した。
Jリーグは裁定委員会に諮問した結果、処分を決定。けん責処分に加えて町田に対しては再発防止のため「必要な措置の実施を依頼」したという。
