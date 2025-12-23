ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¤¬J1¡¦J2¡¦J3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÈ¯É½! Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¿ôÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ(JPFA)¤Ï23Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿JPFA½êÂ°Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖJPFA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó11Ì¾¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬¼õ¾Þ¡£J2¤â²¦¼Ô¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢J3¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÅ´¿Í¾Þ¡×¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)¤é17Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢J1¡¦J2¡¦J3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó&Å´¿Í¾Þ
¢£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢¦J1
GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)
DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)
DF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð/½é¼õ¾Þ)
DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç/½é¼õ¾Þ)
MFÃÎÇ°·Ä(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)
MF¾®Àô²ÂÊæ(Çð/½é¼õ¾Þ)
MF°ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°/½é¼õ¾Þ)
FWÎëÌÚÍ¥Ëá(¼¯Åç/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)
FWºÙÃ«¿¿Âç(Çð/2²óÌÜ)
FWÁêÇÏÍ¦µª(Ä®ÅÄ/½é¼õ¾Þ)
FW°ËÆ£Ã£ºÈ(ÀîºêF/½é¼õ¾Þ)
¢¦J2
GK¸åÆ£²íÌÀ(Ä¹ºê/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)
DFÂç¿¹½íÀ¸(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)
DFÈÓÅÄµ®·É(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)
DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ/½é¼õ¾Þ)
MF¹âÎæÊþ¼ù(»¥ËÚ/½é¼õ¾Þ)
MFã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)
MF»³¸ý·Ö(Ä¹ºê/½é¼õ¾Þ)
FWµÜºê¹ã(ÀçÂæ/½é¼õ¾Þ)
FW¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î(»³·Á/2²óÌÜ)
FWÃ«Â¼³¤Æá(¤¤¤ï¤¢¨¸½½êÂ°:²£ÉÍFM/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)
FWÅÏîµ¿·ÂÀ(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)
¢¦J3
GKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)
DFÌ¬ÅÄ¹Âç(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
DFÇò°æÃ£Ìé(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
DF±ü°æÎÊ(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)
DFÄÔ²¬Í¤¿¿(ËÌ¶å½£/½é¼õ¾Þ)
MFº´Æ£ÊË(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
MF¾ëÄê´´Âç(Ê¡Åç/½é¼õ¾Þ)
MF±üÂ¼¹¸»Ê(µÜºê/½é¼õ¾Þ)
FWß·¾åÎµÆó(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(µÜºê/½é¼õ¾Þ)
¢£Å´¿Í¾Þ
GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç/3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ)
DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç/2²óÌÜ)
GK¾®Åçµü²ð(Çð/½é¼õ¾Þ)
DF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð/½é¼õ¾Þ)
DF¾»»Ò¸»(Ä®ÅÄ/½é¼õ¾Þ)
MF°ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°/½é¼õ¾Þ)
GKÁ°ÀîÂãÌé(¿À¸Í/2²óÌÜ)
GKÂçÇ÷·É²ð(¹Åç/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)
DFÂç¿¹½íÀ¸(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)
GKËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£(Æ£»Þ/½é¼õ¾Þ)
GKÅÄÃæñ¥(ÆÁÅç/½é¼õ¾Þ)
GKÂçÀ¾¾¡ù¦(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
DFÇò°æÃ£Ìé(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)
GKÂçÆâ°ìÀ¸(¾¾ËÜ/½é¼õ¾Þ)
GK»³ËÜÆ©°á(FCÂçºå/½é¼õ¾Þ)
DFÉíÌÚÍºÌé(»¾´ô/½é¼õ¾Þ)
GKº´Æ£µ×Ìï(Î°µå/½é¼õ¾Þ)
