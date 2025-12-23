¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ(JPFA)¤Ï23Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿JPFA½êÂ°Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖJPFA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó11Ì¾¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡J1¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬¼õ¾Þ¡£J2¤â²¦¼Ô¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢J3¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÅ´¿Í¾Þ¡×¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)¤é17Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

°Ê²¼¡¢J1¡¦J2¡¦J3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó&Å´¿Í¾Þ

¢£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó

¢¦J1

GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)

DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)

DF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð/½é¼õ¾Þ)

DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹­Åç/½é¼õ¾Þ)

MFÃÎÇ°·Ä(¼¯Åç/½é¼õ¾Þ)

MF¾®Àô²ÂÊæ(Çð/½é¼õ¾Þ)

MF°ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°/½é¼õ¾Þ)

FWÎëÌÚÍ¥Ëá(¼¯Åç/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)

FWºÙÃ«¿¿Âç(Çð/2²óÌÜ)

FWÁêÇÏÍ¦µª(Ä®ÅÄ/½é¼õ¾Þ)

FW°ËÆ£Ã£ºÈ(ÀîºêF/½é¼õ¾Þ)

¢¦J2

GK¸åÆ£²íÌÀ(Ä¹ºê/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)

DFÂç¿¹½íÀ¸(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)

DFÈÓÅÄµ®·É(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)

DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ/½é¼õ¾Þ)

MF¹âÎæÊþ¼ù(»¥ËÚ/½é¼õ¾Þ)

MFã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)

MF»³¸ý·Ö(Ä¹ºê/½é¼õ¾Þ)

FWµÜºê¹ã(ÀçÂæ/½é¼õ¾Þ)

FW¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î(»³·Á/2²óÌÜ)

FWÃ«Â¼³¤Æá(¤¤¤ï¤­¢¨¸½½êÂ°:²£ÉÍFM/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)

FWÅÏîµ¿·ÂÀ(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)

¢¦J3

GKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)

DFÌ¬ÅÄ¹­Âç(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

DFÇò°æÃ£Ìé(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

DF±ü°æÎÊ(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)

DFÄÔ²¬Í¤¿¿(ËÌ¶å½£/½é¼õ¾Þ)

MFº´Æ£ÊË(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

MF¾ëÄê´´Âç(Ê¡Åç/½é¼õ¾Þ)

MF±üÂ¼¹¸»Ê(µÜºê/½é¼õ¾Þ)

FWß·¾åÎµÆó(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚC/½é¼õ¾Þ)

FW¶¶ËÜ·¼¸ã(µÜºê/½é¼õ¾Þ)

¢£Å´¿Í¾Þ

GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç/3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ)

DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç/2²óÌÜ)

GK¾®Åçµü²ð(Çð/½é¼õ¾Þ)

DF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð/½é¼õ¾Þ)

DF¾»»Ò¸»(Ä®ÅÄ/½é¼õ¾Þ)

MF°ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°/½é¼õ¾Þ)

GKÁ°ÀîÂãÌé(¿À¸Í/2²óÌÜ)

GKÂçÇ÷·É²ð(¹­Åç/2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ)

DFÂç¿¹½íÀ¸(¿å¸Í/½é¼õ¾Þ)

GKËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£(Æ£»Þ/½é¼õ¾Þ)

GKÅÄÃæñ¥(ÆÁÅç/½é¼õ¾Þ)

GKÂçÀ¾¾¡ù¦(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

DFÇò°æÃ£Ìé(È¬¸Í/½é¼õ¾Þ)

GKÂçÆâ°ìÀ¸(¾¾ËÜ/½é¼õ¾Þ)

GK»³ËÜÆ©°á(FCÂçºå/½é¼õ¾Þ)

DFÉíÌÚÍºÌé(»¾´ô/½é¼õ¾Þ)

GKº´Æ£µ×Ìï(Î°µå/½é¼õ¾Þ)