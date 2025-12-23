桐光学園MF佐藤凜弥が群馬内定「結果で自分を証明するため貪欲に戦います」
ザスパ群馬は23日、桐光学園高MF佐藤凜弥(3年)の来季加入内定を発表した。
佐藤はロアッソ熊本ジュニアユースから桐光学園に進学。1年時には全国高校総体(インターハイ)に出場して準優勝メンバーになった。クラブを通じて「心からうれしく思います。私がここまで来られたのは、家族、恩師、仲間、そして自分を信じ道を開いてくださった方々のおかげです。結果で自分を証明するため貪欲に戦います。自分の武器であるスピードをこの地で爆発させ、チームの勝利に貢献できるよう誠心誠意頑張ります。群馬の皆さん、応援よろしくお願いします!」とコメントした。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF佐藤凜弥
(さとう・りんや)
■生年月日
2007年8月1日(18歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
169cm/54kg
■経歴
FCKマリーゴールド熊本U-12-熊本Jrユース-桐光学園高
