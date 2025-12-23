アジアサッカー連盟(AFC)は23日、サウジアラビアで行われる2025-26AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝の会場が昨季に続き、ジッダにあるキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムに決まったことを発表した。



ACLEは準々決勝以降のファイナルステージをサウジアラビアで集中開催することが決まっている。会場は昨季と同じく、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムとキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム。4月16日から18日にかけて行われる準々決勝を各スタジアムで2試合ずつ、同20日と21日に行われる準決勝は各スタジアムで1試合ずつ行うという。



ファイナルステージの組合せ抽選会は3月25日を予定している。