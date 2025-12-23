¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä³Á¤Ê¤ÉÌó80¼ïÎà¡Ä³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤Ç¤¤ë»ºÄ¾»ÜÀß Å¹Ä¹Ä¾ÅÁ¤Î¡Ø´ÊÃ±¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¸ø³«
¡¡¿·Á¯¤Ç¤ªÃÍÂÇ¤Á¡¢¤·¤«¤â°Â¿´¡£°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î»ºÄ¾»ÜÀß¡Ö¤¢¤°¤ê¤óÂ¼¡×¤Ï¡¢³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¶áÎÙÇÀ²È¤¬½Ð²Ù¤¹¤ë½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÊÂ¤Ó¡¢À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Á¯ÌîºÚ¤¬Âç¿Íµ¤
¡Ö¤¢¤°¤ê¤óÂ¼¡×¤Ï80¸®¤Û¤É¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¤¬½Ð²Ù¤¹¤ëÃÏ°èºÇÂç¤Î»ºÄ¾»ÜÀß¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½80¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Ö¶á¤¯¤ËÀ¸»º¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤¬Â·¤¤¤ä¤¹¤¤¡×
Å¹Ä¹¡§
¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥¡ー¥Þー¤È¤¤¤¦µ¡³£¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÍúÎò¾È²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡×
Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤Ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢À¸»ºÇÀ²È¤Î´é¤äÇÀÌô¤äÈîÎÁ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡×¤È¡Ö³Á¡×
¡¡ÉÊ¼Á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤°¤ê¤óÂ¼¡£Å¹Ä¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3ÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡£¤·¤ã¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äÅ´Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÆüº¹¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¡¢´Å¤¯¤ÆÆù¸ü¤ÊÍÕ¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Öº£ÆüºÎ¤ì¤¿Ä«ºÎ¤ì¤Ç¤¹¡×
ÍÕ¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢º¬¸µ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¾Ú¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³Á¡£Ìó4¸Ä¤Ç200±ß¤Û¤É¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤ÇÇ»¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬´°½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÂç³èÌö¤ÎÂçº¬¡£ÍÕ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ê¾Ú¤·¤Ç¤¹¡£¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤Ë¤·¤ª¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÍÕ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï»ºÄ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Ö¿åÊ¬ÎÌ¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÅüÅÙ¤â¹â¤¤¡×
¢£¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¥ì¥·¥Ô
¡¡¤³¤ÎÂçº¬¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¹Ä¹Ä¾ÅÁ¤Î¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¤Ï¡¢Âçº¬2Ê¬¤Î1ËÜ¡¢Ì£Á¹Âç¤µ¤¸2¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸1¡¢º«ÉÛ¤À¤·Ìó750¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£
Å¹Ä¹¡§
¡Öº«ÉÛ¤À¤·¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æñ¤·¤¤¤«¤Ä¤é¤à¤¤ÏÉÔÍ×¡£Çö¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçº¬ËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤ÈÇòÌ£Á¹¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤Î¥¿¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¡¢Âçº¬¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ýー¥È¡§
¡ÖÂçº¬¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£½Ð½Á¤â¤è¤¯À÷¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¢£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤«¤´¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿©ºà¤Ç¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡§
¡Ö1½µ´ÖÊ¬¤Î¤ªÌîºÚ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ö¤Ï´Å¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£Æ±¤¸ÃÍÃÊ¤ÇÆ±¤¸Ì£¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ê¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡ËÇã¤¨¤Ê¤¤¡×
¥«¥Ö¤Ï´Å¿ÝÄÒ¤±¤Ë¡£ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î´Å¤ß¤ä¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤Î¿©´¶¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤Ç¤¹¡×
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤È´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤Ï¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ë¡£°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤¿¸¶ÌÚ¥·¥¤¥¿¥±¤Î¥½¥Æー¤Ï¡¢¹á¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷
