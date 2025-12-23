2026Ç¯¥µ¥ó¥³¡¼Ê¡ÂÞ¡ÖÂèÆóÃÆ¡×È¯Çä¡ª 1Ëü3000±ß¡Á1Ëü6000±ß¤Þ¤Ç¤Î3¼ïÎà¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç
¡¡¥µ¥ó¥³¡¼¤Ï12·î19Æü¤Ë¡¢¡Ö2026Ç¯¥µ¥ó¥³¡¼Ê¡ÂÞ¡ÈÂèÆóÃÆ¡É¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¥µ¥ó¥³¡¼Ê¡ÂÞ¡ÈÂèÆóÃÆ¡É¡×¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Ê¡ÂÞ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö13,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã¤»¤Ã¤«¤Á¤µ¤óÀìÍÑ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É²ÈÅÅÊ¡È¢¡ä¡×¡Ö15,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥ó¥³¡¼Ê¡È¢¡ÈÃæµéÊÔ¡É¡ä¡×¡Ö16,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã¹ÊóÃ´Åö¤·¤Î¤Á¤ã¤óÁªÄêÊ¡È¢¡ä¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö13,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã¤»¤Ã¤«¤Á¤µ¤óÀìÍÑ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É²ÈÅÅÊ¡È¢¡ä¡×¤Ë¤Ï¡¢4ÅÀ¡¦Ìó2Ëü4000±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü3000±ß¡£
¡¡¡Ö15,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥ó¥³¡¼Ê¡È¢¡ÈÃæµéÊÔ¡É¡ä¡×¤Ë¤Ï¡¢4ÅÀ¡¦Ìó2Ëü9000±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü5000±ß¡£
¡¡¡Ö16,000±ßÊ¡ÂÞ¡ã¹ÊóÃ´Åö¤·¤Î¤Á¤ã¤óÁªÄêÊ¡È¢¡ä¡×¤Ë¤Ï¡¢5ÅÀ¡¦Ìó3Ëü7000±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü6000±ß¡£
¡ü¥¹¥Ô¡¼¥É²ÈÅÅ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ
