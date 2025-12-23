嵐の公式Instagramが更新され、2005年にリリースされた「WISH」のジャケット写真が公開された。懐かしさを呼び起こす投稿に、ファンからあらためて注目が集まっている。

【画像】嵐「WISH」ジャケット写真／約20年前の嵐のビジュアル

■「ARASHI」の文字の上を歩く5人

公開されたのは、松本潤が出演したドラマ『花より男子』の主題歌に起用された「WISH」のジャケット写真。白を基調としたシンプルな空間に大きく配された「ARASHI」の文字の上を歩く5人の姿が目を引く。

メンバーは異なる方向へ視線を向け、あえて揃えすぎない立ち位置とポージングを披露。自然体で動きのある構図が新鮮で、当時の嵐の勢いも感じさせるビジュアルとなっている。

■壁際に並ぶクールなビジュアルも

2枚目の写真では、白い壁に寄りかかるように5人が並ぶ構図が採用されている。1枚目とは対照的に、動きを抑えたポージングと直線的な配置が、よりクールで落ち着いた印象を与えているのが特徴だ。

メンバー個々の魅力が際立ちながらも、グループとしての一体感もしっかりと感じられ、余白を活かした背景と影の落ち方が、写真全体に奥行きを与えている。

■ジャケット×デニム中心のスタイリングとラフなヘアアレンジが象徴的

ファッションは、ジャケットやデニムを軸にしたカジュアルなスタイルが中心。インナーにはTシャツやニットを合わせ、足元にはブーツを取り入れている。

ヘアスタイルも、作り込みすぎないラフなアレンジが印象的だ。二宮和也はアシンメトリーな前髪が際立つヘアスタイル、松本潤は前髪をかき上げたようなナチュラルなヘア。メンバーそれぞれの個性が引き立ち、時代を感じさせながらも、今なお色あせない存在感を放っている

SNSでは「今見てもビジュが強い」「道明寺ー！！」「クリスマスにぴったり」「かっこよすぎる」「永遠にだいすき」「ニノの髪型が新鮮」「最高」「懐かしい」「嵐様」「めちゃくちゃカッコいい」「冬になると聴きたくなる」といった声が寄せられている。

■ファッション＆ヘアスタイルにも注目が集まる、約20年前の嵐のビジュアル