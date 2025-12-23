°æ¾å¾°Ìï¡¢ÍèÇ¯ÃíÌÜ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤Ë¾¡Íø¤Ç¡ÖPFP¼ó°ÌÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¡×¡¡¡ÈÇ¯´Ö4Àï¡É¤Î²áÌ©ÆüÄø¤â¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ
ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£27Æü¤Ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°WBC&IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥«¥½Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¼«¿®
°æ¾å¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢1·î¤Ë¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢5·î¤Ë¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢9·î¤Ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ò²¼¤·¡¢ÀïÀÓ¤ò31¾¡¡Ê27KO¡Ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëWBCÆ±µé2°Ì¡¦¥Ô¥«¥½¤È¤ÎÂÐÀï¤¬27Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ïº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ó¥È¡¦¥Ê¥«¥¿¥Ë¤È¤Î¡È¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¡É¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£1Ç¯4»î¹ç¤È¤¤¤¦²áÌ©ÆüÄø¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë¤â¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÃ«Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°æ¾åËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï³ÊÆ®µ»¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ìÊâ°ìÊâ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢4»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡Ö¡ÊÃæÃ«¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢¡Ë1Ç¯¤Ç4Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÃæÃ«Àï¤Ç°æ¾å¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡á³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³¬µé¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ¶¯¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë°æ¾å¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÃæÃ«Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£