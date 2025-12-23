[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º108ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî85ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡12·î23Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï217ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï108ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï85ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï39ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬22ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï13ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï150±ß¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î23Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <2667>¡¡¥¤¥áー¥¸¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡218¡¡¡¡+50¡Ê +29.8%¡Ë
2°Ì <130A>¡¡¥¦¥§¥ê¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡610¡¡ +100¡Ê +19.6%¡Ë
3°Ì <9235>¡¡Çä¤ì¤ë£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡831¡¡ +129¡Ê +18.4%¡Ë
4°Ì <9160>¡¡¥Î¥Ð¥ìー¥¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡390¡¡¡¡+59¡Ê +17.8%¡Ë
5°Ì <7923>¡¡¥Èー¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1189¡¡ +169¡Ê +16.6%¡Ë
6°Ì <3189>¡¡£Á£Î£Á£Ð£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡310¡¡¡¡+42¡Ê +15.7%¡Ë
7°Ì <9536>¡¡À¾Éô¥¬¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2212¡¡ +273¡Ê +14.1%¡Ë
8°Ì <6549>¡¡£Ä£Í¥½¥ê¥å¡¡¡¡¡¡¡¡ 1720¡¡ +137¡Ê¡¡+8.7%¡Ë
9°Ì <6629>¡¡£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡¡¡¡¡ 1315¡¡¡¡+74¡Ê¡¡+6.0%¡Ë
10°Ì <277A>¡¡¥°¥íー¥Ó¥ó¥°¡¡¡¡¡¡ 2932¡¡ +154¡Ê¡¡+5.5%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4597>¡¡¥½¥ì¥¤¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 25.3¡¡ -3.7¡Ê -12.8%¡Ë
2°Ì <6217>¡¡ÄÅÅÄ¶ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡422.6¡¡-45.4¡Ê¡¡-9.7%¡Ë
3°Ì <3261>¡¡¥°¥é¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡703¡¡¡¡-38¡Ê¡¡-5.1%¡Ë
4°Ì <8894>¡¡¥ì¥Ü¥ê¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡ 46.5¡¡ -2.5¡Ê¡¡-5.1%¡Ë
5°Ì <4833>¡¡£Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 76.7¡¡ -3.3¡Ê¡¡-4.1%¡Ë
6°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7.7¡¡ -0.3¡Ê¡¡-3.7%¡Ë
7°Ì <4376>¡¡¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡158¡¡¡¡ -5¡Ê¡¡-3.1%¡Ë
8°Ì <7048>¡¡¥Ù¥ë¥È¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡170¡¡¡¡ -5¡Ê¡¡-2.9%¡Ë
9°Ì <7918>¡¡¥ô¥£¥¢£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡106¡¡¡¡ -3¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
10°Ì <6740>¡¡£Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡ 19.5¡¡ -0.5¡Ê¡¡-2.5%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8309>¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¡¡¡¡ 4799.4¡¡+34.4¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
2°Ì <2282>¡¡Æü¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6670.4¡¡+46.4¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
3°Ì <4061>¡¡¥Ç¥ó¥«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2712.5¡¡+16.5¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
4°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 4620¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
5°Ì <4901>¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¡¡¡¡¡ 3392¡¡+14.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
6°Ì <9101>¡¡Í¹Á¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4980¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡415.7¡¡ +1.3¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
8°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡667¡¡ +2.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <2502>¡¡¥¢¥µ¥Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1644.4¡¡ +4.4¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <6305>¡¡ÆüÎ©·úµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4660¡¡¡¡+10¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9766>¡¡¥³¥Ê¥ß£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21269¡¡ -346¡Ê¡¡-1.6%¡Ë
2°Ì <9433>¡¡£Ë£Ä£Ä£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2725¡¡-10.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
3°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2421¡¡ -6.5¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
4°Ì <6758>¡¡¥½¥Ëー£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4059¡¡¡¡-10¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
5°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡447.1¡¡ -0.9¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <7011>¡¡»°É©½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3890¡¡¡¡ -6¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <5401>¡¡ÆüËÜÀ½Å´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡617¡¡ -0.8¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <5802>¡¡½»Í§ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6600¡¡¡¡ -8¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <9434>¡¡£Ó£Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡215.5¡¡ -0.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
10°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4569¡¡¡¡ -4¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î23Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <2667>¡¡¥¤¥áー¥¸¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡218¡¡¡¡+50¡Ê +29.8%¡Ë
2°Ì <130A>¡¡¥¦¥§¥ê¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡610¡¡ +100¡Ê +19.6%¡Ë
3°Ì <9235>¡¡Çä¤ì¤ë£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡831¡¡ +129¡Ê +18.4%¡Ë
4°Ì <9160>¡¡¥Î¥Ð¥ìー¥¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡390¡¡¡¡+59¡Ê +17.8%¡Ë
5°Ì <7923>¡¡¥Èー¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1189¡¡ +169¡Ê +16.6%¡Ë
6°Ì <3189>¡¡£Á£Î£Á£Ð£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡310¡¡¡¡+42¡Ê +15.7%¡Ë
7°Ì <9536>¡¡À¾Éô¥¬¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2212¡¡ +273¡Ê +14.1%¡Ë
8°Ì <6549>¡¡£Ä£Í¥½¥ê¥å¡¡¡¡¡¡¡¡ 1720¡¡ +137¡Ê¡¡+8.7%¡Ë
9°Ì <6629>¡¡£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡¡¡¡¡ 1315¡¡¡¡+74¡Ê¡¡+6.0%¡Ë
10°Ì <277A>¡¡¥°¥íー¥Ó¥ó¥°¡¡¡¡¡¡ 2932¡¡ +154¡Ê¡¡+5.5%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4597>¡¡¥½¥ì¥¤¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 25.3¡¡ -3.7¡Ê -12.8%¡Ë
2°Ì <6217>¡¡ÄÅÅÄ¶ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡422.6¡¡-45.4¡Ê¡¡-9.7%¡Ë
3°Ì <3261>¡¡¥°¥é¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡703¡¡¡¡-38¡Ê¡¡-5.1%¡Ë
4°Ì <8894>¡¡¥ì¥Ü¥ê¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡ 46.5¡¡ -2.5¡Ê¡¡-5.1%¡Ë
5°Ì <4833>¡¡£Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 76.7¡¡ -3.3¡Ê¡¡-4.1%¡Ë
6°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7.7¡¡ -0.3¡Ê¡¡-3.7%¡Ë
7°Ì <4376>¡¡¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡158¡¡¡¡ -5¡Ê¡¡-3.1%¡Ë
8°Ì <7048>¡¡¥Ù¥ë¥È¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡170¡¡¡¡ -5¡Ê¡¡-2.9%¡Ë
9°Ì <7918>¡¡¥ô¥£¥¢£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡106¡¡¡¡ -3¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
10°Ì <6740>¡¡£Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡ 19.5¡¡ -0.5¡Ê¡¡-2.5%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8309>¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¡¡¡¡ 4799.4¡¡+34.4¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
2°Ì <2282>¡¡Æü¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6670.4¡¡+46.4¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
3°Ì <4061>¡¡¥Ç¥ó¥«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2712.5¡¡+16.5¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
4°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 4620¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
5°Ì <4901>¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¡¡¡¡¡ 3392¡¡+14.0¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
6°Ì <9101>¡¡Í¹Á¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4980¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡415.7¡¡ +1.3¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
8°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡667¡¡ +2.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <2502>¡¡¥¢¥µ¥Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1644.4¡¡ +4.4¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <6305>¡¡ÆüÎ©·úµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4660¡¡¡¡+10¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9766>¡¡¥³¥Ê¥ß£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21269¡¡ -346¡Ê¡¡-1.6%¡Ë
2°Ì <9433>¡¡£Ë£Ä£Ä£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2725¡¡-10.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
3°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2421¡¡ -6.5¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
4°Ì <6758>¡¡¥½¥Ëー£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4059¡¡¡¡-10¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
5°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡447.1¡¡ -0.9¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <7011>¡¡»°É©½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3890¡¡¡¡ -6¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <5401>¡¡ÆüËÜÀ½Å´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡617¡¡ -0.8¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <5802>¡¡½»Í§ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6600¡¡¡¡ -8¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <9434>¡¡£Ó£Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡215.5¡¡ -0.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
10°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4569¡¡¡¡ -4¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹