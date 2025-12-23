12月23日（火）24時24分〜 第12話（最終回）を放送 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（TVer・Huluにて毎話放送後配信）。

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。三組の夫婦による地獄のような三角不倫は壮絶なクライマックスへ――。最終回の場面写真と、キャスト陣のクランクアップ時の写真を紹介！

◆衝撃の愛憎劇、ついに完結――遺言書が暴く“死の真相”とは？

不倫、托卵、裏切り…二組の夫婦を破滅に追い込んだ愛憎の連鎖が、ついに最終章へ。莉沙（井桁弘恵）は不倫相手・涼（豊田裕大）に貢ぐため保険金を着服し、離婚寸前。奏子（奈月セナ）は托卵をもくろんで妊娠するも流産、DNA鑑定で涼の子と判明し夫・将也（小久保寿人）は半狂乱に…。そして、亡き妻・凪子（山崎紘菜）の遺言書を開封した涼が知る、衝撃の真実――。すべてを失った莉沙の愛憎が爆発する時、予測不能のラストが待ち受ける！地獄の果てで明かされる真実を、あなたは見届けられるか？

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/

◆個性的なキャラクターを演じ切ったキャスト陣がクランクアップ！

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ・SNS

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/

TVer：https://tver.jp/series/sretkpq5qq

X：@dramadeep_ntv

Instagram：@dramadeep_ntv

TikTok：@dramadeep_ntv