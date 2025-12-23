27Ç¯Â´¡¢ºÎÍÑ¡ÖÁý¤¨¤ë¡×11¡ó¡¡´ë¶È¤Î°ÕÍß·øÄ´¡¢Ì±´ÖÄ´ºº
¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤Ï23Æü¡¢2027Ç¯Â´¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤ÎºÎÍÑ¿ô¤¬26Ç¯Â´¤è¤ê¤â¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤Ï11.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î13.2¡ó¤«¤é¤ÏÄã²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºÎÍÑ°ÕÍß¤Ï°ú¤Â³¤·øÄ´¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸º¤ë¡×¤Ï0.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ6.1¡ó¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï49.5¡ó¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï18.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¶È¼ï¤Ç¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬¡Ö¸º¤ë¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¶È¼ï¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤Î13.9¡ó¡£¼¡¤¤¤ÇÎ®ÄÌ¶È¤¬13.1¡ó¡¢À½Â¤¶È¤¬12.7¡ó¡¢·úÀß¶È¤¬11.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£