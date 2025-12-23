¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¸òº¹ÅÀ¤Î°ìÈÖº¸¤¬¡Öº¸ÀÞ¥ìー¥ó¡×¡¡¤É¤¦ÄÌ¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡¡·Ù»¡¤ËÊ¹¤¯¡Ö2¤Ä¤ÎÊýË¡¡×
ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ìÈÖº¸¤¬¡Öº¸ÀÞ¥ìー¥ó¡×¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡Ä¾¿Ê¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¸òÄÌ¥ëー¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤É¤³¤òÄÌ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¸òº¹ÅÀ¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤Çº¸ÀÞ¥ìー¥ó¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÅÏ¼¯¤ÎÄÌ¾Î¡¦»º¶ÈÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ïº¸¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢2¼ÖÀþ¤«¤é3¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¼ÖÀþ¤Î°ìÈÖº¸¤Ï¡¢¹çÎ®Æ»Ï©¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Öº¸ÀÞ¥ìー¥ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¹ÀìÍÑ¥ìー¥ó¡×¤âÄÌ¤ëÊ£»¨¤Ê¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤òÁö¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§ËÜ¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Î¸òÄÌ´ë²è²Ý¡¢»³ËÜµ®×¢²ÝÄ¹Êäº´¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¹ÔÊýË¡¤Ï¡Ö2¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÄÌ¹ÔÊýË¡
¡ÚÊýË¡1¡Û¡Øº¸ÀÞ¥ìー¥ó¤Î¼ÖÆ»¡Ù¤ò¡ØÄ¾¿Ê¡Ù¤¹¤ë
º¸ÀÞ¥ìー¥ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©·Ù»¡ËÜÉô ¸òÄÌ´ë²è²Ý »³ËÜµ®×¢²ÝÄ¹Êäº´¡Öº¸ÀÞÌð°õ¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè35¾ò¤Î¡Ø»ØÄêÄÌ¹Ô¶èÊ¬¡Ù¤È¤¤¤¦¸òÄÌµ¬À©¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¤³¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤ÏÌð°õ¤Ë½¾¤ï¤º¤Ë¡¢º¸ÀÞ¥ìー¥ó¤òÄ¾¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊýË¡2¡ÛÆ»Ï©¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ØÊâÆ»¡Ù¤È¡Ø²£ÃÇÊâÆ»¡Ù¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¡¢»º¶ÈÆ»Ï©¤ËÌá¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢É¸¼±¤Ç¡Ö¼«Å¾¼Ö¤âÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ²ÝÄ¹Êäº´¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï¼ÖÎ¾¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶Â§¤Ï¼ÖÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ÇÌµÍý¤·¤Æ¼ÖÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÊâÆ»¤ÎÊý¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Ãí°ÕÅÀ¤â
¤¿¤À¤·¡ÚÊýË¡2¡Û¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë¶²¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¾å¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¡×¤ÏNG
»º¶ÈÆ»Ï©¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤âÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤¹¤ëÉ¸¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©É¸¼±¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÊâÆ»½ù¹ÔÅùµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤äÉ¸¼±¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¼«Å¾¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÄÌ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤â¡¢¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡×
ÍèÇ¯4·î¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢·§ËÜ¸©·Ù¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ²ÝÄ¹Êäº´¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
