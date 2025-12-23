¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥Àï¡Û´îÂ¿¿Ü°ÉÆà¡¡2ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤ÎÁêËÀ¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¡ÖBTSÅÄÉÛ»Ü³«Àß9¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬24Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï8¿Í¤¬»²Àï¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï´îÂ¿¿Ü°ÉÆà¡Ê35¡áÆÁÅç¡Ë¤À¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿43¹æµ¡¤Ï2ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£Á°Áà¼Ô¤ÎÃæ²¬ÀµÉ§¤â¤è¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔÄÌ¤ê¤Î´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï9R2¹æÄú¤Ç¤Î1²óÁö¤ê¡£¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£