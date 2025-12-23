ガラストレイで中が見える、エディオン＆ニトリのノンオイルフライヤー
エディオンは、ニトリとの共同開発によるノンオイルフライヤーを発売する。12月26日よりインターネット通販サイト「エディオンネットショップ」で取り扱いを開始し、店頭でも順次販売を開始する予定。価格は5,990円。
ノンオイルフライヤー
熱風循環方式を採用し、油を使わずに揚げ物やグリル料理が調理できるノンオイルフライヤー。調理温度は80〜200℃で無段階調節が可能で、スペアリブやローストビーフ、マフィンなどのスイーツまで幅広い料理に対応する。
ノンオイルフライヤー 本体
フライドポテトなど出来合いの揚げ物もカリッと仕上げられる
調理中の様子が確認できるガラス製のトレイを備える。トレイを取り出さずに食材の焼き色や仕上がり具合を目視で確認でき、初めてのノンオイル調理や子どもと一緒の料理でも安心して使える。
調理中に焼け具合が見える
操作は直感的に使えるダイヤル式で、トレイとプレートは取り外して丸洗いが可能。専用のレシピブックも付属する。
トレイとプレートは丸洗いOK
本体サイズは幅218mm×奥行240mm×高さ284mmで、質量は約2.3kg。カラーはブラックで、トレイ容量は約2.2L。
両社は2023年12月からキッチン家電の共同商品開発を進めており、これまでスチームトースターや電気ケトル、ミキサーなどを販売している。
