¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îà£³£°¡½£³£°áÃË¥Á¥¶¥à¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤ËËÜ²»¡Ö£Î£Ù¤òÀäÂÐ¤ËÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îà°Æ¸á¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢²Ã¤¨¤Æ¥Á¥¶¥à¤ÏÍèµ¨¤Ç·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅê¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Á¥¶¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬Éâ¾å¡£¡Ö£³£°¡½£³£°¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÃÆ´ÝÃË¤ÎÎ®½Ð´íµ¡¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤«µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤Ç¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÈà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È°ú¤Â³¤Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Á¥¶¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£Æ£Á¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥Á¥¶¥à³ÍÆÀ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¥¶¥à¤ò¤á¤°¤ë¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¥Á¥¶¥à¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡££´£°¡½£´£°¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¶»Ãæ¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£