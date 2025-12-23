お笑いコンビ「エバース」が２３日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。２１日に行われた「Ｍ―１グランプリ２０２５」の裏話を明かした。

ゲストで登場したエバース。Ｍ―１では１ｓｔラウンドで高得点をたたき出すも、優勝は逃してしまった。

早速Ｍ―１の話題になり、パーソナリティの「パンサー」向井慧から「（１ｓｔラウンドが）終わった時点で、もちろん優勝はよぎるよね？」と問われると、エバースの町田和樹は「かなりチラついてはいたんですけど、意識しないように」とうなずいた。

一方、ネタ作りを担当している相方の佐々木隆史は「２本目、何やるか本当に決まっていなかった」といい「（１本目も）前日か２日前くらいに『こっちにしよう』みたいな。それまで何やるか悩んでて。普段の寄席とかでもめっちゃやってたネタだったんで、体に染みついているネタというか」と１本目のネタについて説明した。

佐々木いわく、エバースのネタは「町田のパフォーマンス次第。町田が乗ってるかどうかは重要。だからそこはめっちゃ聞きます。（ネタを）どれやりたいか」。そのため、２本目に披露した腹話術のネタは「町田が『あれにしたい』って言ったんですよ。あれこそ町田のパフォーマンス次第なんで。当日の朝に町田に電話したんですよ、『２本目まだ世に見せてないやつ』って電話したんですけど、町田が『いや、腹話術で』って…」と明かした。