「着る服ない」人に“この1本”！【ZARA】穿くだけでキマる♡「SALEパンツ」

クローゼットはパンパンなのに、今日着る服がない気がする……。そんな大人の悩みを解決してくれそうなのが、【ZARA（ザラ）】のパンツ。センスよく見えて、穿くだけでコーデがキマりそうなパンツが、セール価格で販売中です。値下げの今こそ、気負わずデイリーに使えそうな頼れる1本を手に入れるチャンス。忙しい日でも迷わず選べそうな即戦力候補を、ぜひチェックして。

くすみピンク × ベルトで一気にこなれ見え

【ZARA】「ベルト付きストレートパンツ」\3,990（税込・セール価格）

やわらかさと渋さを同時に感じられるくすみピンクは、この冬のトレンドカラーのひとつ。一見難易度が高そうにも思えますが、実はベージュやブラウン、グレー等とも相性がよく、手持ちのトップスに合わせるだけでコーデを新鮮に見せてくれるはず。付属のベルトを合わせれば、完成度の高いこなれコーデが作れそうです。

注目のレイヤードコーデをこれ1本で

【ZARA】「ピンストライプ柄スカートパンツ」\4,790（税込・セール価格）

パンツとスカートのレイヤードは世代を問わず人気のスタイリングですが、組み合わせに難しさを感じることも。こちらのパンツは共布のミニスカートを重ね着したようなデザインで、これを穿くだけでおしゃれ上級者見えが叶いそう。マニッシュなピンストライプ柄は、大人の日常に上品になじんでくれるはず。

レザー調アイテムをセール価格で気軽に

【ZARA】「レザー風FLAREパンツ」\3,590（税込・セール価格）

トレンドのレザー調アイテムにハードルの高さを感じるなら、セール価格の商品から挑戦してみては。こちらはスウェード調のブラウン系カラーと、スムースレザーを思わせるブラックの2色展開で、どちらも合皮なので気負わずチャレンジできそう。今季らしいハイウエストとフレアシルエットで、スタイルアップも狙えそうです。

下半身をしっかりカバーしながらおしゃれに見せる

【ZARA】「ZW COLLECTION ボンバーデニムパンツ」\5,990（税込・セール価格）

たっぷりとしたシルエットとキュッと絞られた裾のギャップが特徴的な、ボンバージーンズ。ゆったりとしたパンツは、かえって脚が太く見えてしまうことも無きにしも非ず……。ただし、このパンツのように裾が絞られていれば、メリハリがついて足首が細く見え、スタイルアップが叶うはず。もちろん、ここまでインパクトのあるシルエットなら、おしゃれ見えすること間違いなしかも。コンパクトなトップスでメリハリを付けたり、あえてボリューミーなトップスを合わせたり、多彩なスタイリングを楽しんで。

