マグロに賭けた男たちの熱き闘いの物語『新マグロに賭けた男たち』12.27放送！
『新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出』（全5話）の第1話が、Tverにて本日12月23日配信開始となった。12月26日までに最終話まで配信予定。また地上波特別編集版が、テレビ東京系にて12月27日10時から放送される。
本作は、青森・大間のマグロ漁師たちに密着取材し、24年にわたりテレビ放送を続けてきた人気番組シリーズの最新作。今回も青森県の大間沖が舞台。悲運の漁師・山本秀勝さん（72歳）に密着する。
昨シーズン、50年近く共に闘ってきた「第七喜代丸」を手放し、新たな船でマグロ漁に挑むものの、2年連続でマグロを釣り上げることができなかった山本さん。そんな山本さんのもとに今シーズンも釣り系動画クリエイター「釣りよかでしょう。」のエース・きむさんが現れる。3年前、初めての共闘で100キロちょうどのマグロを釣り上げることに成功した2人。3年越しのリベンジのため、今シーズンもまた山本さんときむさんの闘いが始まる。
また、山本さんと同じく極上の本マグロを求める他の漁師たちの姿も追った。秀勝さんの長男・剛史さんと船頭の泉裕樹さん、若手No.1漁師・南芳和さんと弟・竜平さんの闘いにもスポットを当てる。
父・秀勝さんの背中を追ってマグロ漁の世界に飛び込んだ剛史さんも漁師11年目を迎える。長男の高校進学を控える中、家族への想いも胸に、剛史さんは今シーズンもまた巨大マグロに挑み奮闘する。
若手No.1漁師・南兄弟のもとには、東京・四谷に店を構える鮨職人・綿貫安秀さんが2年ぶりに訪れる。南兄弟の釣り上げるマグロにほれ込んだ安秀さんとともに、南兄弟はマグロを釣り上げることができるのか…？
吉原正浩・番組プロデューサー（テレビ東京 制作局）は「24年にわたって密着取材している山本秀勝さん。果たして山本さんは“本当に”『悲運の男』なのか、それともこれが大間のマグロ漁の厳しさなのか・・・映像を見るほどに、マグロ漁の奥の深さ、難しさ、厳しさに気付かされます。山本さんの釣果を、ぜひ皆様に確かめていただきたいのですが、若手No.1の南兄弟にも注目！洗練された手捌きには美しさすら感じますが、そんな彼らでも『気持ちが折れた方が負けだ』と自分たちを奮い立たせるシーンに感心させられます。今シーズン、見応え十分の仕上がりですのでぜひご覧くださいませ」とコメントしている。
『新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出』は、Tverにて、第1話が12月23日17時、第2話が12月24日17時、第3話が12月25日17時、第4話・第5話が12月26日17時配信（全5話）。地上波特別編集版はテレビ東京系にて12月27日10時放送。
