眉村ちあきの新曲「想いの力はすごいぞ」が、12月25日より開催となる新作リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』のテーマソングに決定した。

本イベントのテーマソングとなる眉村ちあきの楽曲「想いの力はすごいぞ」は、伸びやかな歌声と壮大なメロディが参加者の南極大陸への冒険を彩る。

眉村ちあきはこれまで、日清食品『カップヌードル PRO』CMソング「顔ドン」、NHK Eテレ『いないいないばあっ！』に「どーぞん」(2025年)を書き下ろしたほか、韓国発のバトルゲーム『エターナルリターン9』テーマソング(2025年)など、さまざまなタイアップソングを手がけてきた。また、リアル脱出ゲームファンとしても知られる眉村ちあきは、リアル脱出ゲーム『忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』のテーマソングも書き下ろしている。以下に、眉村ちあきのコメントをお届けしたい。

「脱出ゲームのファンとしてとても高まっております！！！！！！ありがとうございます！

脱出ゲームは人生とは違って必ず答えがあるから好きです。

解けた先の音楽の中で、お待ちしております」

──眉村ちあき

『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、累計10万人以上を動員した“謎だらけ”シリーズの最新作。火星やピラミッドなど、誰もが知る空間が突如“謎だらけ”の冒険の舞台となり、そこからの脱出を目指す王道リアル脱出ゲームの人気シリーズだ。その最新作の舞台は、南極大陸。 プレイヤーは南極観光ツアーの参加者として、怪しげなガイドに連れられて氷の洞窟へ。そこで待ち受けていたのは、3,000万年眠っていた謎に満ちた数々の試練であり、試練を司るのは人語を操るペンギン。さらには個性豊かな試練の番人たちも登場する。

本イベントは、明後日12月25日から東京ミステリーサーカスでスタート。その後、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店でも順次開催される予定だ。『謎だらけの南極大陸からの脱出』会場で眉村ちあきの歌声を楽しむことができる。

■『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング 概要

主題歌：「想いの力はすごいぞ」眉村ちあき(TOY’S FACTORY)

作詞・作曲：眉村ちあき

■イベント『謎だらけの南極大陸からの脱出』

【東京】

日程：2025年12月25日(木)〜2026年2月15日(日)

会場：東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ(大ホール)

【愛知】

日程：2026年3月5日(木)〜2026年5月10日(日)

会場：リアル脱出ゲーム名古屋店

【大阪】

日程：2026年5月14日(木)〜2026年7月5日(月)

会場：リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店

上記ほか、岡山、北海道、宮城でも開催予定

●プレイ形式

所要時間約120分／人数制限なし(2〜3人推奨)／屋内イベント

●ストーリー

南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった。永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……。はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。

▼チケット

前売(平日) 一般：3,600円

前売(土日祝＆ハイシーズン) 一般：3,900円

当日(平日) 一般：3,900円

当日(土日祝＆ハイシーズン) 一般：4,200円

※チケット料金の詳細は特設サイトにて

主催／企画制作：SCRAP

・オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/

・公式X：https://x.com/realdgame

■8thアルバム『AMPLAND PLAN』

2026年4月15日発売

予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL

【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】6500円(Tax in)

【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋ラジオ音源収録CD)】4500円(Tax in)

【通常盤 (CD)】3500円(Tax in)

※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定

※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定

※CDの収録内容は全形態共通 ●早期予約特典：証明写真風ステッカー

予約期間：12/16(火)20:30〜2026/2/15(日)23:59

※ランダムで10名に眉村ちあきが実際の証明写真機で撮影した1点ものの限定証明写真をプレゼント

●店舗別予約・購入者特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA

・楽天ブックス：缶バッチ

・セブンネットショッピング：トート型エコバック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他お店：ポストカードB

※対象店舗は後日トイズHPに記載

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。

※ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

