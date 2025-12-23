¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

2026Ç¯½©¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ìー¤Ç¡¢¥é¥ó¥Êー¤ÎÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À»²Ð¥ê¥ìー¤Ï8·î22Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î40¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤ÁË­Àî»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦¹¾Æî»Ô¡¦ÂçÉÜ»Ô¡¦ÈþÉÍÄ®°Ê³°¤Î35¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Êー¤ò°ìÈÌÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£

°ìÈÌÊç½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï·×Ìó250¿Í¤Ç¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç12·î23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¾Ý¤Ï2014Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¡¢2026Ç¯8·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

½»Ì±¤Î¤Û¤«¡¢¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤â±þÊç¤Ç¤­¡¢¹ñÀÒ¤äÀ­ÊÌ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

±þÊç¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤Ï5·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£