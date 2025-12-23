リリースで発表

Jリーグは12月23日、FC町田ゼルビアの黒田剛監督および同クラブに対し、懲罰を決定したと発表した。

黒田監督とクラブの双方に対し、始末書をとり将来を戒める「けん責」の処分が下されている。

発表によると、黒田監督は2023年頃から所属選手らの前で、自らの意向に沿わない選手を「造反者」と表現して排除する意図を持った発言をしたほか、練習中に特定のコーチを大声で怒鳴る行為や、懇親会の場でのスタッフに対する暴言など不適切な言動があった。これらがJFAの指導者に関する規則やJリーグ規約に違反し、Jリーグの信用を毀損したと認定された。

懲罰量定の理由として、暴力行為は含まれていないものの、黒田監督が違反行為を基本的に認めず、関係者が真実を語ることを躊躇させるような発言を行っていた点などが挙げられた。また、クラブ側についても、弁護士による特別調査委員会のヒアリングに顧問弁護士を同席させるなどの不備があり、真相解明に支障をきたしたと指摘されている。

さらに、クラブの内部統制上の不備も露呈。メールによる相談窓口はあったものの、経営陣が関与する事象を相談できる体制が整っておらず、強化部などのけん制機能も働かなかった。Jリーグはクラブに対し、同種事案の再発防止に向けた措置の実施を依頼している。

町田の声明は以下のとおり。

「この度は、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、後援会員の皆様、ホームタウンの関係者様、チームに関わる皆様、ＦＣ町田ゼルビアに関わる全ての皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。本件は、当該監督個人の問題にとどまらず、クラブとして適切な管理・監督体制を構築できていなかったことに起因するものであり、その責任を重く受け止めております。クラブといたしましては、本処分を厳粛に受け止め、指導体制および組織運営の在り方を根本から見直し、ハラスメントに関する相談・通報体制の再構築、ならびに管理監督責任の明確化を速やかに実行して再発防止に全力で取り組んでまいります。今回失った信頼を回復するため、クラブ一丸となって誠意ある行動を積み重ねてまいります。改めまして、すべての関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます」（FOOTBALL ZONE編集部）