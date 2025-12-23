¡Ú¹±Îã¡Û½éÆü¤Î½Ð¥¹¥Ý¥Ã¥ÈŽ¢¹ñ°Â³¤´ßŽ£¤Ë´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¡ÈÄ»µï¡ÉÀßÃÖ¡Ä³¤¤«¤é¾º¤ë¸æÍè¸÷¤Ë´üÂÔ(ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô)
½éÆü¤Î½Ð¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¦ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô¤Î³¤´ß¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÎÄ»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³ÝÀî»Ô¤Î¹ñ°Â³¤´ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ»µï¤Ï³ÝÀî´Ñ¸÷¶¨²ñÂçÅì»ÙÉô¤¬¡¢³¤¤«¤é¾º¤ë¸æÍè¸÷¤ÈÄ»µï¤¬½Å¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È2001Ç¯¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤´ß¤Ë¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤äÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Ê¤É15¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ÝÂÀ¤ÇÄ»µï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿Ä»µï¤Ï¹â¤µ3.5¥áー¥È¥ëÉý 3.4¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤·¤áÆì¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤ª¤Ï¤é¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ÝÀî´Ñ¸÷¶¨²ñ ÂçÅì»ÙÉô¡¡ËÒÌî ¾¡É§ ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¿´¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀö¤ï¤ì¤ë¡£ÂçÀª¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ»µï±Û¤·¤Î½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤Æ°ìÇ¯¤Î·×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤ÎÄ»µï¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£