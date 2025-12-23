（徳増 ないる キャスター）

私が直接取材し現場の声をお届けする「イマコエ」。長年、日本の文化として親しまれて来た「年賀状」ですが、「年賀状じまい」という言葉も良く聞くようになってきました。こうした中、生き残りをかけ年賀はがきにも進化が。「年賀状の今」を調査しました。



（徳増 ないる キャスター）

「皆さんは年賀状を出しますか？出しませんか？街の声を聞いてみます」





（20代）「年賀状は出していない～～手間がかかるかなというので、あと送ってしまうと相手が送り返さなきゃ行けないかなみたいなプレッシャーにもなってしまうかなと思って」（20代）「年賀状は親戚間でくらいしか出さない。友達とかだとLINEとかで完結しちゃうので出さないことが多い」（40代）「ことしで年賀状じまいにします。～いままではそういうのを大事にしてきたんですけど、周りでも年賀状じまいをする方がすごく多い」（50代）「昔よりは減りましたけど、出している。なんだかんだ30枚くらい。目上の人とかお世話になった方には丁寧に書こうかなって思って書いてみたり～メッセージは自分の字で直筆で書いている。心を込めたいなと思う」（70代）「30枚くらい。元気かなって思って出している。～印刷してもらって」調査機関「JOB総研」が働く世代を対象に2024年に調査したところ、年賀状を送ると答えた人は30.9％。送らないと答えた人は69.1％で、送らない人が約7割と多数を占めました。また、年代別では若い世代ほど送らない、年上の世代ほど送る傾向にあることもわかりました。調査をしたJOB総研の担当者は。（JOB総研 広報担当 高木 理子さん）「送る理由としてはコロナ化を経てコミュニケーションの手段が限られたことで、自分が元気であることを伝えたい…だったり、人間関係を継続する手段として送る。一方で、送らない理由としては、やはりデジタルが活用される時代なのでSNSで済ませるのが楽だとか、相手に気を使わせる負担を減らしたいという意向が強い結果となっている」日本の年賀状文化は平安時代から始まったといわれています。人々は対面を主にしながらも新年の挨拶を手紙によって交わしあうことがあったとう記録が残っています。はがきスタイルになったのは1873年（明治6年）に郵便はがきが発行されてから。今のスタイルであるお年玉つきの年賀専用はがきが登場したのは1949年です。その後、年賀状の発行枚数は2004年用で約44億6000万枚とピークを迎えましたが今では約7億5000万枚と（2026年正月用）その6分の1程度にまで減少しています。企業でも「年賀状じまい」が進んでいて、約58.1％が、すでに年賀状を取りやめているといいます。コスト削減や環境保護の観点から、年賀状を出さない選択をする企業が増加しています。文具店を訪れてみると…やはり年賀状を扱うコーナーは年々縮小傾向にあるといいます。（文具館コバヤシ 長田店 大石 弘志 店長）「傾向としては、なるべく、絵で埋まっているような文面を書く量が減らせないかなということで、絵がいっぱいある年賀状がよく売れているようなイメージ」さらに、「年賀状じまい」のニーズも数年前から高いといいます。（文具館コバヤシ 長田店 大石 弘志 店長）「もともと用意したものにシールに貼ることで簡単に年賀状じまいができるよということで非常に需要が高くなっています」（徳増 ないる キャスター）「では、こうした状況を郵便局ではどう捉えているのでしょうか」若い世代を中心に年賀状離れが進む中郵便局では新たな試みを始めています。それは…。（静岡中央郵便局 第二集配営業部 鈴木 正人 部長）「デジタルとはがきの融合を目指しているというところですね。今取り組んでいる工夫としては、年賀用のポスト＆ギフトという取り組みをさせていただいている」郵便局が去年から始めたギフト付きの年賀状「POSTandGIFT」専用のシールをオンラインショップや一部の郵便局で購入し、年賀はがきにシールを貼って送ります。受け取った人がシールをめくって二次元コードを読み取ると、WEBサイトで、クッキーやブランド牛など金額に応じたカタログギフトから商品を選ぶことができます。付加価値をつけて生き残りをかけます。さらに…。（徳増 ないる キャスター）「郵便局が、ことしから始めた新しいAIを使ったサービス。どのようなものなのか、このスマホで試してみます」「♯Geminiで年賀状」と題したこのサービスは、郵便局の年賀状特設ページから入ることができます。まず、テンプレートを選び、スマホに入っている顔写真を選択して生成すると…。（徳増 ないる キャスター）「できました。本当に和装をしてあいさつしているみたい、AI恐るべし」郵便局のサイトでこのまま印刷を注文すれば、年賀状を自宅に届けてくれるのです。ただ納期に時間もかかりますので試される人はお早めに。（静岡中央郵便局 第二集配営業部 鈴木 正人 部長）「年賀状はSNSと違って一筆書いていただくことによって温かみがわかるし、その人の字の書き方とか健康状態とか、そういうものがわかるんじゃないかなと思います。郵便局として、はがきで思いを伝えるという（文化を）継承していきたい」