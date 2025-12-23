おこめ券を配布するかどうかYBCでは23日、山形県内すべての市町村に対応状況を尋ねました。その結果、おこめ券を配布しない、または代わりに商品券を配布するとの回答が合わせて16の市町村に拡大していることがわかりました。



YBCは県内すべての35市町村におこめ券を配布するかどうか聞き取りを行いました。

その結果、「配布する」と回答したのは長井市のみでした。

一方、「配布しない」方針を決めた上で今後の具体的な対応は検討中としたのが酒田市と三川町。さらに、おこめ券を配布せず、その代わりに商品券や電子クーポンを配布すると回答したのが、新庄や米沢、鶴岡など14の市町村でした。

YBCが12月11日に聞き取りをした時点で、「配布しない」または「商品券などを配布する」と回答したのは5つの市町村でしたが、その後、同様の回答をした市町村が合わせて16市町村にまで拡大しています。

一方、配布するかどうか「検討中」と回答したのは、山形市など18の市町村でした。商品券や電子クーポンを配布する、と答えた遊佐町や大石田町では「農家が多く、知り合いからコメを調達する住民が多いため、町内でコメ以外のものに使うことができる商品券にした」としています。

