「令和のあざと女王」ことタレントの森香澄（30）。『日経トレンディ』が選ぶ「2025年 今年の顔」に選出されるなど絶好調な彼女に、現在ある計画が進行中で……。

【画像】「可愛すぎて無理！」インスタで絶賛されている森香澄の最新写真



森香澄

◆◆◆

「“バラドル”キャラから脱却したい」

持ち前のトーク力と、いわずと知れたあざとキャラで「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）や「水曜日のダウンタウン」（TBS系）などバラエティに引っ張りだこの森。

「自身の冠番組、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）も芸人とのトークが主体のバラエティ。森さんの企画への対応力の高さと赤裸々なトークが売りで、2024年の開始以来、放送時間を移り変わりながらも、若者を中心に人気を保っています」（テレビ局関係者）

そんな森だが、前出の「今年の顔」表彰式で気になる発言をしていた。

「（来年は）こういうことをやりたいなど、自分から何か発信することも増えていけば」

事務所関係者が、この発言の真意を明かす。

「実は森さんは、バラエティを主戦場とし、男性人気が中心の今の“バラドル”キャラから脱却したいと思っているのです」

めざすは“二匹目のMEGUMI”

そんな森が目標とするのが、あの“美のカリスマ”。

「MEGUMIさんです。彼女はグラビアアイドル出身で、バラエティでのブレイクを経て、23年に出版した美容本『キレイはこれでつくれます』が60万部を超える大ヒット。一躍女性たちの大きな支持を受けることとなりました。

現在はスキンケアブランドやジュエリーブランドまで手がける上に、ドラマ・映画の出演からプロデュース業まで行っています」（同前）

MEGUMIと同じように、バラエティ番組から軸足を移し、いずれは女優やモデル業、美容に関する発信を中心に活動していきたいと考えているのだという。

歌手デビュー計画が進行中

元祖あざと女王で美のカリスマへと転身した田中みな実も、20年に有村架純などが所属するフラームへと事務所を移籍し、活動の中心を“あざと業”から女優業へとシフトさせている。

そんな生き馬の目を抜く芸能界にあって、森が、二匹目のMEGUMIを狙うために、進行させているのが、

「歌手デビュー計画です。実は森さんは、本格的に音楽に目覚め、歌手として活動を開始する予定なんです」（別の事務所関係者）

歌手デビューの詳細は明らかになっていないが、

「ファンとの繋がりを大事にする森さんの意向もあり、ファンへのお渡し会やライブイベントなども企画中だとか」（同前）

誕生日イベントでは既に“布石”も

森は音楽について特別な思い入れがあるという。

「幼少期からピアノを習い、音大進学も考えていた森さんはテレ東アナ時代から番組内でカラオケを披露することも度々ありました。バンドのライブイベントにゲスト参加して、歌を披露したり、ファンクラブ向けの配信で1時間にわたってひとりカラオケで熱唱する姿を流したことも。持ち歌はaikoや松田聖子などだそうです」（芸能記者）

これまでにも出演するドラマの企画でダンスや歌唱を披露。今年6月に行った誕生日イベントでは、500人あまりのファンを前に1人でJUDY AND MARYやディズニーの楽曲などを歌い上げた。

「イベントの後半では、森さんが客席に降りてきて、参加者に手を振りながら歌うなどアイドルさながらのパフォーマンスをしていました」（同前）

森の事務所に歌手デビューについて尋ねたが、「回答を控えさせて頂きます」。

歌手デビューでバラエティから脱却へ。あざとい戦略で何が悪いの？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月18日号）