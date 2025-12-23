7月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。激動の2025年を振り返った。

「2025年も、もうすぐ終わりに近づいてきましたね」と書き出し、「今年は、まさか、自分の身に起こる思わなかったことが多く、私にのしかかってきました」と1年を振り返った希良梨さん。「しかし、周りの皆様のおかげで何とか無事に乗り越えることができたんだと深い気持ちになりました」と周囲への感謝の思いをつづった。

6〜7時間かかった2回目の手術の際にできた傷跡を公開し、「今年の私の勲章として」と説明。「辛く苦しかった、闘病生活を抗がん剤治療を乗り越えられた、もがきながら…葛藤しかありませんでしたが」と改めて闘病生活を振り返った。

「明日は、クリスマスイブですね。私は、今年最後の検診と検査に行って参ります」とし、「病院は私にとってトラウマでしかありませんでしたが、今では、愛しい傷として、感じられるようになるまでになってきました」と心境の変化を明かした。「私の大好きな皆さん、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね」と締めくくった。

ハッシュタグでは「#今年を振り返る」「#2回目の手術の後」「#凄まじい1年だった」「#乗り越えたことが信じられない」「#来年は良い年にしたいな」と加えた。

希良梨さんは昨年9月にがんに罹患したことを公表。同12月に手術を受けたが、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明。ステージ3と診断された。11月19日までに更新されたインスタでは、黒い背景に白い文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像が投稿され、同21日に危篤状態から回復したことが報告されていた。