トヨタ『ランドクルーザー』、『300』と『70』が“対決” “最強ランクル”はどっち？
YouTubeチャンネル「トヨタ公式のランドクルーザーチャンネル」が、23日までに更新。トヨタの『ランドクルーザーシリーズ』のフラッグシップモデルである『ランドクルーザー300』（以降／300）と、質実剛健で人気の高い『ランドクルーザー70』（以降／70）が雪道で対決した。
【写真】武骨でかっこいい！『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
今回の企画は「雪道でどっちが強い？」という疑問に対し、この2台が「綱引き」「ドリフト走行」「スノーアタック」で対決。その走りを徹底比較するというもの。
第一対決の「綱引き」では、「ハイレンジ＋トラクションコントロールオン」の条件でスタート。始まった瞬間に「300」がややリードするも、中盤以降は膠着。そのまま試合終了に。その後「ハイレンジ＋トラクションコントロールオフ」の条件で再戦すると、やはり最初に「300」が少しリードするも、その後膠着し、そのまま終了。「ローレンジ＋トラクションコントロールオフ」での勝負では、両車譲らず。最後に「デフロックあり」で戦うと、やや「300」が優勢。最後に「デフロックあり＋少しグリップする路面」での対決でも『300』が優勢となり、微差で『300』の勝利となった。
続く、「ドリフト走行」では、さまざまなモードで走行。どちらも雪上で見事なドリフトを披露見せ、勝敗はつかなかった。
そして最後の「スノーアタック」では、25〜30センチの雪の上を走行。スタートはほぼ互角だったが徐々に『70』がリードし、そのまま押し切ってゴールした。スタッフは「『300』は多分、パワーがありすぎて、空転気味で走ったんじゃないかなと思います」と分析した。
