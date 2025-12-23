女優の黒柳徹子（92）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。超大物歌舞伎俳優のミュージカル共演時のエピソードを披露した。

この日のゲストは歌舞伎俳優の八代目市川染五郎。祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎という歌舞伎一家に生まれた歌舞伎界のプリンスは、黒柳が白鸚が半世紀以上にわたり主演したミュージカル「ラ・マンチャの男」の初演に出演していたことから「何か覚えてらっしゃることはありますか。当時のことで」と質問した。

黒柳は「あたしは家政婦の役でしたから」と楽屋の隣が白鸚だったと言い、覚えていることとして「これがあなたのおじいさまにとって初めての老け役。確か」と回顧した。

さらに「このあとブロードウエーで（上演）なさったでしょう？だから英語の勉強？隣の楽屋だったから」と証言。

「その歌を英語で全部おやりになるのをずっと練習してらっしゃいましたから、毎日聴いてましたよ」と懐かしんだ。

「面白かった。毎日楽屋にいらっしゃるとすぐ音楽かけて。そこを英語でずーっとラララ―♪とやってらっしゃるのを聴いてました」とも明かした。