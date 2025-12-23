ボートレース大村のPR隊が23日、福岡支部の川野芽唯を伴って、スポニチ西部総局を訪れ、PG1第14回クイーンズクライマックス（28〜31日）をアピールした。

ボートレース界を締めくくる女子の祭典。連覇を狙う遠藤エミ（滋賀）、2年ぶりの参戦となる守屋美穂（岡山）が注目を集める。地元九州地区からは渡辺優美、川野、小野生奈の福岡3人が参戦。今年の賞金上位12人が火花を散らす。頂上決戦を制してティアラを冠する女王は誰か。大みそかまで目が離せない。なお、シリーズは26日に開幕する。売り上げ目標は230億円。

賞金6位、歴代女王として参戦する川野は「選手生活で最も学びが多く、成長を感じた1年。調整方法や乗り方を見直して、かみ合ってきた」。臨戦態勢は整った。「大村はセッティングが合うレース場。抽選運も良いし縁があると思っている。福岡3人で結果を残せるように。優勝目指して走ります。ぜひ本場にお越しください」と呼びかけた。

開催中、元ソフトバンク監督の工藤公康氏やプリンセス天功ら豪華ゲストが連日来場するほか、ネット投票およびSNS各種キャンペーン、YouTube配信などイベントが盛りだくさん。詳しくはボートレース大村公式サイトからチェックしてほしい。