¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯¡ØÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡Ù4¤Ä¡¡»ô¤¤¼ç¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¿¥Öー¹Ô°Ù¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÀÜ¤·Êý¤Þ¤Ç
¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°
¸¤¤Î¿´¤Ï¿Í´Ö¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬°¦¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¼¤«¤¹¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1.°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È
°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¶²ÉÝ¤«¤é°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ò¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È´¶¤¸¡¢¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶±¤¨¤¿¤êÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²ÉÝ¿´¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤ò°Ò³Å¤·¤¿¤ê¡¢Òû¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Â¾¸¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°¦¸¤¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È
Â¾¸¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°¦¸¤¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¤Þ¤Ç¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂÖÅÙ¤äÀ¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢Â¾¸¤¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄã¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¥Ö¥µ¥¤¥¯¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤êÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È
Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤êÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸¤¤Ï·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£·²¤ì¤ÎÃç´Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Îä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¤êÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ë¡ÈÈ¿¾Ê¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¡É¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤â´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÇÃæ¤Þ¤¿¤ÏÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥À¥á¡×¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Î¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤·¤Ä¤±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¼ºÇÔ¤ò¼¸¤Ã¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È
¼ºÇÔ¤ò¼¸¤Ã¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¤¤À¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æËý¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ä²ÃÎð¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¡Ä¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤È¤¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤«¤é¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¾Ð¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼ä¤·¤¤¡¦Èá¤·¤¤¡¦µõ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤µ¤»¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¡¢¤·¤Ä¤±¤Î¤¿¤á¤ÎºÆ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÀÜ¤·Êý
¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Äã¤¤À¼¤Ç¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤â¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹â¤á¤ÎÀ¼¤Ç¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ì¸ÀË«¤á¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È Â¾¸¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°¦¸¤¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤êÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È ¼ºÇÔ¤ò¼¸¤Ã¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È
¸¤¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ø¤ê¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢NG¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¡¢°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£